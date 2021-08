Bruce Springsteen versiona a AC/DC con otras dos estrellas del rock: ¡no te pierdas su ‘Highway to Hell’!

Bruce Springsteen, a sus casi 72 años, parece estar viviendo una segunda juventud. Sus conciertos de tres horas de duración o su elogiado musical de Broadway son buena prueba de ello, al igual que la versión de AC/DC que acaba de lanzar junto a otras dos estrellas del rock.

Sus nombres son más que familiares para todos nosotros. El primero es Tom Morello, virtuoso guitarrista que ha tocado en un gran número de bandas. Entre ellas, destaca Rage Against The Machine, Prophets of Rage o Audioslave.

El segundo acompañante es Eddie Vedder, el alma máter de una de las bandas precursoras del género grunge: Pearl Jam. Con ellos, su fama no ha cesado desde que sacaron al mercado su álbum Ten (1991), la ópera prima del grupo que incluye clásicos como Jeremy o Even Flow.

A continuación, su particular versión de estudio de Highway to Hell, una de las composiciones más famosas de la historia. Estos tres clásicos del rock la han interpretado como si hubiera sido escrita por ellos:

Tom Morello - Highway To Hell (ft. Bruce Springsteen & Eddie Vedder) [Official Audio]

Además, esta no es la primera vez que tocan esta canción que no ha parado de sonar desde finales de la década de los setenta, cuando fue publicada en el disco de los australianos que lleva el mismo nombre (Highway to Hell, 1979).

Y es que el jefe ya recibió la grata visita de sus dos amigos en uno de sus conciertos hace siete años, el 26 de febrero de 2014 en Brisbane (Australia). Aquel día, los tres hicieron las delicias de los miles de asistentes con más de siete minutos botando al ritmo del tema que maravilló al mundo de la mano de Angus Young y el tristemente fallecido vocalista Bon Scott.

Esta fantástica cover formará parte del álbum de Tom Morello titulado The Atlas Underground Fire. Estará disponible a partir del día 15 de octubre de este 2021 y contará con la colaboración de muchos más artistas, como Bring Me The Horizon o Damian Marley.