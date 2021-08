Demi Lovato calienta las redes con su beso con lengua más ardiente

Demi Lovato se ha convertido en uno de los últimos iconos de la comunidad LGTBIq. Durante años no ha tenido ningún reparo en hablar abiertamente de sus preferencias sexuales (bisexualidad, pansexualidad...) y de su identidad de género (no binario).

Con su poderoso mensaje de cara a millones de sus seguidores ha reivindicado su libertad para ser como quiere ser y para amar a quien quiera amar. Y lo está haciendo públicamente y sin ningún tipo de reparo como ha demostrado en el último fiestón vivido en Los Ángeles.

Allí celebró Paris Hilton la presentación de su nuevo programa culinario por todo lo alto con invitados e invitadas de todo tipo y condición. Influencers, celebrities, vips, artistas, cantantes, actores y actrices...

Demi Lovato era una de las amigas invitadas de la bisnieta del imperio Hilton y según hemos podido ver en las redes sociales de varias influencers no se lo pasó nada mal. Hasta el punto de que uno de los momentos de la noche fue su ardiente beso con lengua con Tana Mongeau.

Esta influencer se ha convertido en una de las BFF de esta squad de celebs y vips y su buena sintonía con la cantante la demostró en un brevísimo vídeo de TikTok de apenas unos segundos en los que cariñosamente aparecen abrazadas para luego jugar al contacto con la lengua que provoca la carcajada de Demi Lovato.

Y lo que ha provocado también es una gigantesca repercusión en todas las redes sociales. Para empezar el vídeo supera desde sus primeras horas el millón de reproducciones y va camino de convertirse en uno de los temas de tendencias de internet.

No es la primera vez que vemos a la cantante de Sorry not sorry en actitud cariñosa con otra chica. En 2017 Lovato fue vista junto a la famosa DJ Lauren Abedini paseando de la mano por Disneyland. Apenas un año después volvió a repetir la foto de la lengua con una de sus bailarinas con motivo del mes del Orgullo.

Y nunca nos olvidaremos del beso de Demi y Kehlani que se produjo durante un concierto en Nueva Jersey. Gritos y aplausos del público enfervorizado celebraron esa muestra de cariño y amor que se viralizó. "Fue una noche increíblemente divertida, sexy y loca que nunca olvidaré" dijo la intérprete en su día.

¡Viva el amor libre!