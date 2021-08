Elton John se atreve con el K-Pop de BTS y se hace viral

Poco le faltaba ya por hacer a Sir Elton John. La leyenda del pop ha explorado diversos estilos musicales, y su presencia en el cine también es más que destacada. Pero atreverse con el K-Pop es algo que muchos no vimos venir.

Todo empezó cuando BTS lanzó su hit Permission to Dance (escrita junto a Ed Sheeran), el cual alcanzó el primer puesto en la prestigiosa lista de Billboard, convirtiéndose en la quinta composición que colocan en el número uno de tan selecto grupo.

Este tema tenía una peculiaridad que sorprendió a propios y extraños, ya que en la letra figura el nombre de Elton John. Tiene lugar aquí: "When it all seems like it's wrong, just sing along to Elton John" (es decir, "cuando parezca que todo vaya mal, simplemente canta con Elton John").

Con estos precedentes, uno de los miembros de la boy band, RM, mencionó en Twitter al compositor de clásicos como Your Song, Tiny Dancer o Sacrifice en una publicación en la que suena de fondo los lyrics a los que haceos referencia:

El mismísimo rocketman no dudó en responder al fenómeno musical del continente asiático y allá fue: se grabó cantando un pedacito de la canción y lo subió a sus redes. El resultado se hizo viral y tiene más de tres millones de reproducciones y coquetea con el millón de me gusta:

El pianista y cantante británico agradeció a BTS su mención y le envió amor a la ARMY. ¿Será este el primer paso para una colaboración entre ellos?

Mientras tanto, BTS continúa su progresión meteórica en el panorama musical actual con lanzamientos tan exitosos como el mencionado Permission to Dance o Butter.

Por su parte, Elton John, a sus 74 años, está cada vez más cerca de poner punto y final a su medio siglo en los escenarios. No se ha olvidado de nuestro país en su gira de despedida, ya que estará en Barcelona los días 22 y 23 de octubre en el Palau Sant Jordi.