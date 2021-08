Rosé de BLACKPINK versiona a Jason Mraz y Alicia Keys y enloquece a los fans

Las chicas de BLACKPINK llevan años haciéndonos bailar con sus canciones. El grupo coreano se ha convertido en uno de los más seguidos del momento gracias a temazos como Kill This Love o How You Like That. Además, los vídeos que acompañan a las canciones son una auténtica locura, enamorando a sus millones de fans.

Además, las cuatro integrantes también trabajan paralelamente en sus proyectos en solitario. Y es que estas chicas no paran quietas ni un segundo. Una de ellas, Rosé, ya ha lanzado algunos temas sola como On the Ground o Gone, donde demuestra la gran capacidad vocal que tiene. Y es que la dulzura de su voz es super reconocible.

Además, Rosé también se ha animado a grabar una serie de acústicos donde versiona algunos temas pop que le han marcada. De hecho, hace tan solo un mes, la joven compartió un vídeo donde aparecía en la playa cantando el tema de The Only Exception. Una canción de Paramore que marcó a toda una generación y que sonaba perfectamente en la voz de la diva.

Ahora, Rosé ha continuado grabando esta serie de acústicos con Warner Music. ¿El último? La interpretación de una de las canciones más exitosas de la primera década de los 2000’s. Hablamos, nada más y nada menos, que de Lucky de Jason Mraz.

Rosé cantando Lucky

El tema, que salió en 2009 y que forma parte del álbum We Sing. We Dance. We Steal Things, se convirtió en todo un éxito en todo el planeta. Junto a la voz de la artista Colbie Caillat, no hubo rincón en el planeta donde no sonara.

Ahora, doce años después de su lanzamiento, Rosé se ha animado a interpretar la canción. No lo ha hecho sola, sino acompañada del artista Jin Kiaio.

En menos de dos semanas, el vídeo ha conseguido más de 7 millones de reproducciones en Youtube. Vamos, que ha desatado toda una locura. Además, son muchos los que piden que sus Idols hagan más estas covers. Y es que tenemos que reconocer que se notan mucho más relajados y tranquilos.

If I Ain’t Got You, otra cover

Pero no es la única canción que Rosé ha versionado en estos acústicos. ¡Ni mucho menos! La estrella también se animó a cantar una de las canciones más bonitas de la discografía de la gran Alicia Keys. El temazo If Ain’t Got You.

Rosé cantando If I Ain't Got You

Sin duda, a los fans de Rosé le ha encantado ver a la artista interpretando estas canciones. Y es que la joven tiene una voz preciosa.