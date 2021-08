‘Me gustas tú’, de Manu Chao, y otros éxitos que fueron Nº1 de la lista en pleno agosto

¡Cómo nos gusta ponernos nostálgicos en #Del40al1CocaCola! Bueno, nos gusta eso y también, cómo no, presumir de los 55 años de historia de nuestra lista, por la que han pasado todos los grandes éxitos del pop y el rock que forman parte de nuestras vidas. Esta semana recordamos canciones que fueron número uno esta semana de agosto…, como Como si fueras a morir mañana, de Leiva, que lo fue en 2020.

Hace cinco años, los chicos de Morat llegaron a la primera posición por estas fechas con Cómo te atreves, y hace diez, David Guetta con Where them girls at, en el que colaboraban Flo Rida y Nicki Minaj, dos titanes de la música negra. Como Mary J. Blige, que se colgó el oro en 2006 con su versión de One, de U2 (acompañada del grupo irlandés). Este tema ostentó el récord histórico de permanencia (todo un año) hasta que se lo arrebató hace pocos meses The Weeknd con Blinding lights.

Uno de los himnos veraniegos de los últimos tiempos llegó al número uno en agosto de hace veinte años: Me gustas tú, de Manu Chao. El combativo músico francoespañol se sustrajo aquí al poder del amor y logró así el mayor triunfo de su carrera en solitario. Hace 25, la posición de honor la ocupó Bryan Adams con el larguísimo título de The only thing that looks good on me is you, y hace treinta, los míticos La Frontera con Palabras de fuego. En el vídeo de la parte superior, Óscar Martínez te cuenta más cosas de estos memorables temas.