‘Sálvame’ despide a Canales Rivera: “Me echaron porque me negué a vestirme de Spider-Man”

Otro colaborador que deja Sálvame por no acatar las órdenes. Canales Rivera, que en los últimos meses había vuelto a ocupar su silla de colaborador en el programa de Telecinco, ha sido despedido por no cumplir con una petición de la dirección del formato que produce La fábrica de la tele.

Fue este martes la propia Carlota Corredera la que explicó lo sucedido. "El traje de Spider-Man es la explicación de la ruptura entre Canales Rivera y la dirección de Sálvame. No sé si con opciones de reconciliación o no. De momento, cese temporal de la convivencia", explicó la presentadora a la audiencia que no entendía que hubiera un maniquí en plató con el traje del popular superhéroe.

El origen de esta disputa comenzó con la intervención de una joven que aseguraba que Canales Rivera había sido infiel a su actual pareja con ella. Él lo negó todo y la supuesta amante compartió con Sálvame algunos mensajes del torero: "Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana", le escribió en uno de ellos.

Esa fue la excusa que utilizó el equipo de Sálvame para hacer un poco de show, pidiéndole a Canales Rivera que se disfrazara de Spider-Man. "Me echaron para casa porque me negué a vestirme", afirmó el tertuliano por teléfono. "Miguel me dijo: 'si no te vistes no hay programa’. Le dije que no lo entendía muy bien y me dijo que me podía ir para casa y yo me fui".

¿Habrá reconciliación entre Canales Rivera y Sálvame?