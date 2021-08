Las Perseidas 2021 llegan a su máximo hoy: a qué hora y cómo disfrutar de las 'lagrímas de San Lorenzo'

Este 12 de agosto es el momento perfecto para mirar al cielo. Aunque los amantes de la astronomía y el cielo nocturno tienen marcado en rojo el día de hoy en su calendario de antemano, la realidad es que la noche en la que cada año las Perseidas experimentan su máxima intensidad se convierte en todo un acontecimiento que congrega a un gran número de personas que habitualmente no están pendientes de los fenómenos que ocurren en el cielo.

Ya sea porque se suceden en el mes de agosto y este es el momento de vacaciones por excelencia en España o porque el calor es un ingrediente indispensable para que muchos se animen a salir de casa en mitad de la noche, la verdad es que las Perseidas, también conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo' tienen muchos fans que no están dispuestos a perderse su paso por el cielo.

Pero ¿a qué hora se podrá ver exactamente hoy la lluvia de meteoros y cómo es mejor colocarse para disfrutar de ella?

Desde las 21:00 y mirando al lado opuesto de la Luna

Bien, los expertos lo tienen claro. Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) califican a este 2021 como un momento excelente para disfrutar de las Perseidas ya que el pico máximo de meteoros por hora de esta lluvia de estrellas coincide hoy con una fase lunar muy próxima a la luna nueva.

Esto se traducirá esta noche en una muy buena visibilidad del cielo, por lo que para disfrutar de la lluvia de estrellas solo habrá que encontrar un lugar alejado de la ciudad en el que no haya mucha contaminación lumínica. Además, para garantizar una mejor visión siempre será mejor colocarse en un espacio abierto en el que los edificios o los árboles no actúen como obstáculos a la vista.

La mejor hora para ver la lluvia de meteoros de hoy será justo cuando se ponga el sol, entre las 21:00 horas de este 12 de agosto y las 00:00 horas del día 13, un momento en el que, si se cumplen las predicciones, las Perseidas podrían alcanzar un ritmo de 200 meteoros por hora que viajarán a una velocidad de 50 kilómetros por segundo.

Por últlimo, para garantizar una buena visión, cabe recordar que, aunque las Perseidas tienen su origen en la constelación de Perseo que les da nombre, lo más recomendable para no perderse nada será focalizar la vista en alguno de los puntos más oscuros del cielo, es decir, centrarse en el lado contrario al que se encuentre la Luna.

¡Si sigues todos estos consejos seguro que esta noche cazarás al vuelo unas cuantas Perseidas! ¡Solo tienes que encontrar un lugar adecuado y disfrutar!

¿Qué pasa si te pierdes las Perseidas de este jueves?

Si por algún motivo esta noche no puedes acceder a un lugar adecuado para disfrutar de la lluvia de estrellas de agosto, no te agobies, no será tu última oportunidad. Pese a que la de esta noche será la madrugada con más actividad, las Perseidas seguirán siendo perceptibles desde nuestro país hasta el día 24 de agosto.

Además, si te quedas con ganas de más entre las noches del día 20 de agosto y el día 22 de este mismo mes también se podrá observar la conjunción formada por la Luna, Júpiter y Saturno, otro evento que valdrá mucho la pena observar.