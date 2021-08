“¡Te meto con el mechero, Sole!”: reaparece su protagonista tres décadas después

Hasta él mismo lo reconoce: "¡Hace muchos años!" Pero ni siquiera el paso del tiempo ha bastado para que dos generaciones diferentes de españolxs se olviden de todo un momentazo televisivo en la década de los 90 que, de existir ya en aquel entonces, se habría convertido rápidamente en un meme de lo más viral.

Su nombre real es Cesáreo, aunque ha pasado a la historia reciente de España por su apodo, 'el Chicharra de Orcasitas'. El equipo del programa Al ataque de Antena 3, presentado por Alfonso Arús, se trasladó al popular barrio madrileño para entrevistar al chaval que está detrás de ese momento tan recordado. Pero de repente, algo totalmente inesperado interrumpió la conversación.

El joven Cesáreo recibió un huevazo durante la grabación y, aunque no se vio en pantalla, no dudó en reconocer a la culpable de este incidente: "¡Sole, que te meto un guantazo! ¡Qué m***da eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole! Cómo me ha puesto..." Tras ello, se retiró de plano para limpiarse la chaqueta, visiblemente manchada por el huevo que acababa de impactar contra ella.

"Soy yo 'el Sole'"

Esto sucedió en el año 1994, por lo que han pasado nada menos que 27 años desde entonces. Pero parece que 'el Chicharra' todavía tiene mucha más guerra que dar, y así nos lo ha hecho saber. El hombre, para el que evidentemente también ha pasado el tiempo, se ha abierto un perfil en TikTok donde continúa con su habitual tono y va a machete con todo y con todxs.

John Cobra, protagonista de otro recordado momentazo durante la preselección de Eurovisión en 2010, es la primera víctima del 'Sole' más tiktoker. El valenciano subió hace un tiempo a su perfil una pieza metiéndose con su barrio: "A mí me da igual Orcasitas que Lacasitos". Algo que, naturalmente, ha tenido la respuesta de Cesáreo, aunque la amenaza del mechero ha pasado a ser la del anillo.

Tanto ese vídeo como aquel en el que lo aclara todo fueron subidos a una cuenta anterior, borrada por TikTok según ha denunciado él mismo. Afortunadamente, tenía guardados los vídeos y ha podido resubirlos a un nuevo usuario cuyo nombre (@quetetiroelmechero) ya lo dice todo. A pesar de ello, otrxs tiktokers no han querido perder la oportunidad de preguntarle si realmente estábamos ante la víctima de Sole. Y su reacción no se hizo esperar.

"Sí, soy yo 'el Sole'. Hace muchos años, ¡hace muchos años!" Estas frases han bastado para confirmar que, casi tres décadas después, 'el Chicharra de Orcasitas' ha vuelto por todo lo alto. Y será difícil quitarnos de la cabeza esos graznidos con los que termina cada uno de sus vídeos.