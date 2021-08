Alejandro Sanz pregunta con quién hacer su nueva colaboración y se ofrece hasta el medallista Damián Quintero

Alejandro Sanz ha incendiado Instagram con la última de sus encuestas y ha conseguido que una gran parte del panorama musical internacional, o al menos sus fans, se estén frotando las manos. ¿La razón? Con el fin de conocer mejor a su público y saber qué es lo que esperan de él, el intérprete de El alma al aire ha lanzado esta inocente pregunta: "¿Con quién os gustaría que fuera mi próxima colaboración?"

La cuestión que ha generado un altísimo nivel de expectación y no han sido pocos los que se han apurado a comentar la foto del cantante indicando quién sería la persona adecuada para un nuevo tándem musical. Una decisión nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que Alejandro Sanz cuenta con una inmensa lista de colaboraciones en su discografía con artistas de primer nivel como Shakira, Camila Cabello, Antonio Carmona, Melendi, Laura Pausini, Malú, Nicky Jam, Tini, Alejandro Fernández, Jarabe de Palo, Jesse y Joy, Marc Anthony e, incluso, los mismísimos The Corrs.

Con Kany García, Greeicy o Ricky Martin han sido algunas de las respuestas más repetidas, demostrando, una vez más, que al público le encantan las alianzas con artistas latinoamericanos de todo tipo de estilos musicales. Sin embargo, también hay quienes se han inclinado por todo tipo de artistas nacionales, desde Rosalía hasta Pablo Alborán, pasando por Pablo López o C. Tangana. "Los Chunguitos", le sugería el presentador Óscar Martínez, apostando por un lanzamiento con toques flamencos.

Pastora Soler o Rassel han sido algunas de las que no han dudado en exclamar un “conmigo”, igual que Kiko Rivera, que comentaba con varios emojis de llamas de fuego que daban a entender que él también está interesado. En definitiva, no hay nadie en todo Instagram que no quiera colaborar con Alejandro Sanz.

La mejor respuesta, la del karateka Damián Quintero

Aunque sin duda, la más original de todas, entre medias del aluvión de sugerencias que uno de nuestros artistas más internacionales ha recibido, se encuentra la del karateka Damián Quintero. “Lo de cantar lo dejo en tus manos. Pero un Kata al ritmo de una de tus canciones… lo veo!”, le decía el ganador de la medalla de plata en kárate en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un combo que podría ser, cuanto menos, prometedor.

Aunque él no ha sido el único campeón olímpico que ha probado suerte. La también medallista ganadora de plata, en su caso en piragüismo, Teresa Portela respondía así al cantante: “Lástima que lo de cantar no sea mi fuerte, porque me apuntaba”.

Desde luego, Alejandro Sanz no puede decir que no tiene candidatos para su próximo proyecto musical.