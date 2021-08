Cómo conocí a vuestro padre ya tiene reparto oficial sin buenas noticias para los fans de HIMYM

La secuela de Cómo conocí a vuestra madre (HIMYM) ya está en marcha. Después de muchos rumores, dudas, intentos fracasados... la nueva serie que recogerá el testigo de una de las mejores sitcoms de los últimos años ya ha confirmado a su reparto. Y no son buenas noticias para los amantes de la serie original.

Como ya os conté, Cómo conocí a vuestro padre contará con Hilary Duff como protagonista de esta especie de secuela en la que la actriz desvelará a sus hijos mediante flashbacks una historia similar a la que Ted Mosby (Josh Radnor) nos estuvo contando durante 9 temporadas y más de 200 capítulos.

Duff dará vida a Sophie en un proyecto en el que están involucrados los creadores de la serie original, Carter Bays y Craig Thomas, además de dos de los showrunners más relevantes del momento: Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This is us y Con amor, Víctor). De momento no hay fecha confirmada para su estreno que, si nada cambia, podremos ver en Hulu.

Junto a ella (y gracias a ella) sabemos que actuarán Chris Lowell (como Jesse), un músico que trabaja como conductor de VTC, Suraj Sharma (Sid), el compañero de piso de Jesse, Tien Tran (como Ellen), la hermana adoptiva de Jesse, Francia Raisa (Valentina), la compañera de piso de Sophie y Tom Ainsley (como Charlie), personaje que estará enamorado de Valentina.

De momento no se sabe si alguno de los miembros del reparto original (Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan) tendrán algún papel en esta continuación. Lo que sí es seguro es que el formato será muy similar y el anzuelo de descubrir la nueva historia de amor de los protagonistas servirá para descubrir una nueva pandilla de amigos y su forma de relacionarse en la segunda década del siglo XX.

Los principales actores protagonistas han sido confirmados en un encuentro informal en las redes sociales donde se han presentado al gran público y habrá que esperar para la confirmación oficial del estreno para ver qué tal cuajan ante los espectadores.

De momento el rodaje se está llevando con un gran secretismo para evitar cualquier tipo de filtración. Eso ha evitado que de momento se sepan detalles de cómo se entrelazarán las historias si es que finalmente existe esa conexión.