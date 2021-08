La leyenda Tony Bennett se retira de los escenarios a los 95 años

El cantante estadounidense Tony Bennett ha tomado una decisión: no hará más chows. Con 95 años y toda una vida encima de los escenarios, el artista ha decidido poner punto final a sus actuaciones.

“No habrá más conciertos. Fue una decisión complicada para nosotros, ya que él está en buenas condiciones. Sin embargo, es una orden de los médicos. Su salud es lo más importante y cuando escuchamos a los médicos, cuando la esposa de Tony, Susan, los escuchó dijo: ‘Claro que no’. Él hará otras cosas, pero no los próximos conciertos programados”, ha dicho su hijo y representante, Danny Bennett, en una entrevista para la revista Variety.

De este modo, Danny ha confirmado que su padre se retira a los 95 años de los escenarios. El manager ha querido aclarar que el problema de su padre no es ponerse a cantar, sino los viajes que hace ya que cada vez se cansa más.

“Se está viendo qué hacer ahora con los conciertos. No queremos que se caiga del escenario. Algo tan sencillo como eso. Estamos preocupados desde un punto de vista físico. Tiene 95 años”, ha dicho.

Su retirada de los escenarios llega tan solo unos días después de que Tony hubiese anunciado dos grandes conciertos junto a Lady Gaga. Por supuesto, las entradas volaron a los pocos minutos. Parece que ahora las cosas han cambiado y su estado de salud es lo primero.

Esta decisión de retirarse de los escenarios podría estar relacionada con el anuncio que Tony dio el pasado febrero sobre que sufre Alzheimer.

Más de setenta años en los escenarios

Aunque parezca mentira, Tony lleva más de setenta años encima de los escenarios. El estadounidense empezó su carrera en 1951 y desde entonces no ha parado de trabajar. Con más de 50 millones de discos vendidos, el artista ha hecho bailar y cantar a varias generaciones.

Temas como The Way You Look Tonight, I Left My Heart In San Francisco o Shadow Of Your Smile han enamorado miles de personas a lo largo de siete décadas. Además, entre sus logros se encuentra el honor de tener 18 premios Grammy. ¡Nada mal!

Como la gran estrella que es, Tony ha cantado con algunas de las grandes estrellas de la música como Aretha Franklyn, Amy Winehouse o el español Alejandro Sanz. Además, en 2014 lanzó un álbum junto a Lady Gaga llamado Cheek to Cheek, donde el talento de las dos estrellas se unía.

De hecho, tal fue el éxito de este álbum junto a Gaga, que el próximo otoño saldrá una segunda parte con nuevos duetos junto a ella.