‘Rey’ Alejandro: ‘Todo de ti’ es Nº1 por tercera vez

Rauw Alejandro ha recuperado el liderato de la lista oficial de LOS40 este sábado 14 de agosto con Todo de ti, con lo que suma su tercera semena (no consecutiva) en lo alto. El puertorriqueño lo logra tras una subida de cinco posiciones y tras siete semanas con nosotros (lo que significa, ¡ojo!, que de siete semanas, tres ha sido líder). Se convierte así en el segundo artista que este 2021 es número uno en tres ocasiones con la misma canción. Antes solo lo había conseguido C. Tangana con Tú me dejaste de querer, que alcanzó su tercera semana en mayo.

Las dudas sobre cuál sería la canción del verano se van aclarando… En la encuesta que realizamos a mediados de julio entre artistas y locutores de LOS40 Todo de ti salió vencedora, recibiendo los votos de Aitana, Pol Granch, Marlena, Óscar Martínez y Cris Regatero.

Rauw Alejandro - Todo de Ti (Video Oficial)

Por si fuera poco, Rauw — que estará de gira por España a finales de septiembre y principios de octubre con LOS40, y actuará en Sevilla en octubre como parte de las celebraciones de los premios Billboard Latinos— hace doblete en el chart: también figura con Tiroteo remix, junto a Marc Seguí y Pol Granch (#18). Es uno de los grandes protagonistas de este verano en España. En la lista de ventas, Todo de ti también ha llegado a lo más alto, es quíntuple platino y esta semana aparece con tres singles entre los diez más vendidos: Todo de ti, en el #2; Cúrame, en el #5, y Tiroteo remix, en el #7.

Todo de ti tiene la particularidad de que no es un tema de reguetón, sino que sus arreglos apuntan más a ese sonido retro ochentero tan de moda en los últimos meses. En esa misma línea se sitúa su más reciente lanzamiento, Desenfocao. Él mismo explicó su cambio a LOS40: “Me gusta explorar y ser más extrovertido a nivel musical. Empecé a conectar con el pop nostálgico, el sonido ochentero, la música electrónica… Se trata de que los próximos proyectos superen el pasado y evolucionar. Hago reguetón, pero también otras cosas”. Pues no le ha podido salir mejor esa evolución; ¡enhorabuena!