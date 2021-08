Alfred García explica el significado bíblico de ‘Toro de Cristal’ en ‘¿De qué va?’

Alfred García acaba de comenzar una nueva etapa musical. Lo ha hecho por todo lo alto: con su temazo Toro de Cristal y un videoclip increíble dirigido por Eduardo Casanova. El artista catalán, al que conocimos hace casi cuatro años en Operación Triunfo 2017, ha dejado con la boca abierta a todos sus fans.

Y es que tanto la canción como la historia que tiene detrás el vídeo musical da para mucho que hablar. De este modo, nuestra compañera Cris Regatero se ha sentado con el cantante a charlar sobre el tema en su podcast ¿De qué va?

La presentadora, que desvela los secretos y detalles de algunas de las canciones junto a sus artistas, ha querido conocer mejor la historia de Toro de Cristal.

El significado bíblico de Toro de cristal

La primera pregunta, teniendo en cuenta el nombre del programa, estaba clara: ¿De qué va Toro de Cristal? Alfred se ha mostrado de lo más sincero, contando sin tapujos lo que significa para él este tema:

“Es la lucha contra sí mismo. Vimos en Praia dos moinhos una especie de nacimiento y Toro de Cristal es cuando se nos presenta por primera vez el diablo y la tentación. Porque nosotros mismos somos nuestro enemigo. Aunque parezca un poco bíblico es algo que nos pasa a todos”.

Alfred García - Toro De Cristal

El joven ha continuado explicando que el tema habla sobre esa importancia de querernos a nosotros mismos a pesar de nuestras imperfecciones y rarezas.

“Creo que durante gran parte de mi corta carrera, según qué artistas, se nos ha visto como a una persona perfecta, que no ha roto nunca un plato y no es así. Yo en muchos casos he tenido una guerra contra mí mismo. He tenido momentos de incertidumbre donde había cosas dentro de mí que querían salir y no podían. Toro de Cristal es un ejercicio de poder mostrarlo”.

En cuanto a la producción de la canción, Alfred ha asegurado fue gracias a Ximena Sariñana, quien se atrevió a dar el paso e introducir en su música toques de electrónica. Inspirado por ella y su disco Donde bailan las niñas, el joven quiso probar en este terreno y crear sus nuevas canciones sin perder su esencia de cantautor.

El nuevo álbum se aleja de 1016

“La gente que quiera encontrar 1016 en mi nuevo álbum no lo va a encontrar. La esencia es la misma porque los temas son míos. Pero yo me considero más artista que cantautor. Por eso es imposible que me quede en ese sitio”, ha dicho Alfred cuando Cris le ha preguntado sobre si habrá referencias a su anterior trabajo.

“Al final soy un artista pop que intenta hacer buenas canciones y dar algo más desde el plano audiovisual”, ha asegurado el cantante.

Más detalles sobre su segundo álbum de estudio

Alfred ha continuado dando algunos detalles sobre su nuevo disco, que saldrá en los próximos meses. El joven ha asegurado que esta vez no habrá ninguna canción en catalán:

“No por nada, sino porque no quiero forzar. Hay dos tipos de artistas: los que se ponen a componer por la mañana y dicen que van a escribir una canción; y los artistas que nos guiamos más por el momento. Yo acumulo experiencias y un día explotan y se convierten en canciones. Entonces no fuerzo. Pero tengo pendientes a hacer unas cuantas canciones en catalán”.

Sin duda, Alfred García tiene muy claro lo que quiere hacer en esta nueva etapa musical, alejándose de aquel chico que él mismo describe como “encorsetado en el producto televisivo”. Ahora se muestra tal cual es, teniendo todo un universo de posibilidades a sus pies.

Puedes escuchar la entrevista completa a través de la aplicación de LOS40 o en las principales plataformas de streaming.