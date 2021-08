7 artistas cuyo nombre real no es el que creerías

En la música, como en tantas otras artes, es muy habitual escoger un nombre atractivo con el que llegar al público de una manera más directa. Cuando se trata de grupos esto se convierte en un paso totalmente necesario, pero en el caso de solistas se puede elegir entre mantener el nombre de pila tal cual, hacerle pequeñas modificaciones o romper con él por completo.

Entre estos últimos encontramos casos como el de Miley Cyrus, cuyo nombre de nacimiento era Destiny Hope Cyrus y, a pesar de su bonito significado, creyó que era poco sonoro para utilizarlo en su faceta artística. Por ello, escogió el sobrenombre que sus propios padres le dieron de pequeña y que hace referencia a su sonrisa ('smiley') y acabó hasta por cambiárselo de manera oficial, pasando a llamarse legalmente Miley Ray Cyrus. Pero vamos a ver otros 7 ejemplos de artistas que usan un nombre artístico totalmente diferente al de sus nombres reales, aunque tú pensases que fuesen exactamente los mismos.

Bruno Mars / Ethan Miller / Getty

No, sentimos decir que el cantante de origen hawaiano no se llama Bruno en realidad, ni su apellido se refiere al planeta vecino del nuestro. Su nombre verdadero es Peter Gene Hernández y al artista le encanta hablar del origen del que utiliza de manera profesional. El llamarse Bruno viene del parecido físico que su madre le sacó de pequeño con un clásico boxeador llamado Bruno Sammartino, mientras que la referencia a Marte ('Mars' en inglés) se debe a que también siendo un niño le decían mucho que 'estaba en Marte' (equivalente a la expresión española 'estar en las nubes').

Maluma / Imagen cedida por Sony

El ejemplo del colombiano es, quizá, uno de los más conocidos de esta clasificación. Juan Luis Londoño Arias es el verdadero nombre del autor de Hawái, por lo que aquel por el que todxs le conocemos no tiene su origen en las iniciales del artista, como hemos podido pensar en alguna ocasión. Pero sí que van por ahí los tiros, ya que se refieren a las primeras letras del nombre de su madre Marili, su padre Luis y su hermana Manuela. ¡Para llevar a su familia consigo a todas partes durante sus éxitos en la música!

C. Tangana / Imagen cedida por Sony

Es evidente que 'el madrileño' también conocido como Pucho cuenta con un nombre totalmente artístico y que la palabra 'Tangana' no aparece en ninguna parte en su DNI. Pero, ¿y esa 'C'? ¿Es su inicial? Es la duda que tuvo el mismísimo Jorge Javier Vázquez al anunciar la ceremonia de LOS40 Music Awards 2020 en su programa La casa fuerte, llegando a preguntar si era porque se llamase en realidad Cristian. Pero nada de eso: C. Tangana responde a las inconfundibles iniciales A. A. A. (Antón Álvarez Alfaro), y la primera letra de su nombre artístico se refiere al que usaba anteriormente, en una etapa algo menos conocida del artista: Crema.

Calvin Harris / Dave J Hogan / Getty

Quien piense que el productor británico se llama igual que la famosa marca de ropa interior está muy equivocadx. Adam Richard Wiles es el verdadero nombre del DJ que le cantó al verano hace algunos años, aunque más curiosa aún es la historia de cómo lo escogió: sus primeros trabajos eran de estilo soul y el artista quería un nombre "ambiguo racialmente" con el que a simple vista no se supiera si era blanco o negro. Desde entonces, ha librado una lucha interior contra ese 'álter ego' creado durante sus inicios en la música, llegando a pedir en alguna ocasión que le volviésemos a llamar por su nombre de pila.

Lola Índigo / Imagen cedida por Universal

Este seguro que sí te lo sabes. La joven granadina que en realidad se llama Míriam Doblas (Mimi para lxs amigxs) no se resignó tras ser la primera expulsada en Operación Triunfo 2017 y lanzó en muy pocos meses su proyecto musical bajo el nombre Lola Índigo. Junto a ella le acompañan unas cuantas bailarinas, aunque el nombre artístico se refiere únicamente a Mimi. ¿Y de dónde salió la inspiración para ponérselo? A diferencia del ejemplo de Bruno Mars, Doblas eligió estas dos palabras por el significado que tienen para ella: 'Lola' por ser un nombre de mujer "con mucha raza, fuerza y valentía", e 'Indigo' por su significado de "espiritualidad, empatía, ganas de cambiar las cosas", como ella misma dijo en una entrevista para El Confidencial.

Anitta / Imagen cedida por Warner

La brasileña acumula ya multitud de éxitos con este nombre (escrito con dos 't'), pero sentimos decir que su nombre de pila no es Ana, como cualquiera hayamos podido pensar. La cantante conocida como Anitta se llama realmente Larissa Machado de Macedo, y su nombre artístico viene ni más ni menos que del personaje principal de una reconocida serie de su país: La presencia de Anita.

Jonas Blue / Srdjan Stevanovic / Getty

Al igual que Calvin Harris (o, mejor dicho, Adam Wiles), él también es DJ y es británico. El creador de éxitos como Fast car o Perfect strangers nos ha cautivado con su música, pero esos éxitos llegaron bajo el nombre de Jonas Blue y no el de Guy James Robin, que es como se llama en realidad. Curiosamente, cuando ya tenía lista su reinterpretación del clásico de Tracy Chapman con el que se dio a conocer, aún no tenía el nombre artístico elegido. Con la ayuda de su mánager y lo que le inspiraba su música encontraron el apodo perfecto, aunque el azul no es su color preferido y ni mucho menos tiene nada que ver con los Jonas Brothers.

Bonus track: artistas Classic que ya recurrieron a esta técnica

Nombres como los de Elton John, Freddie Mercury o Bob Dylan forman ya parte de la historia de la música. Pero no estamos del todo segurxs de si lo hubiesen conseguido con sus verdaderas identidades: Reginald Kenneth Dwight, Farrokh Bulsara y Robert Allen Zimmerman, respectivamente. Eso sí, a diferencia de lxs artistas analizadxs, estos tres últimos cambiaron legalmente todos sus nombres para llamarse de verdad como todo el público les conocía.