Sandra Crespo, concursante de ‘Gran Hermano 6’ relata el calvario con su ex, Jesús González, y él responde

Sandra Crespo obtuvo algo de popularidad cuando decidió participar en Gran Hermano 6, donde, incluso, llegó a encontrar el amor. No prosperó fuera y acabó con el ex chofer de Isabel Pantoja, Jesús González con el que tuvo tres hijos: Aaliyah, Yahëlle y Shyloh.

Pero las cosas entre ellos no van nada bien. Todavía con la resaca del documental de Rocío Carrasco, Sandra ha decidido denunciar la violencia vicaria que sufre por parte de su ex. Están separados y el mes de agosto, los niños están con su padre. Desde el día 1 no tiene noticias de ellos y ha denunciado la situación en Viva la vida.

Con un desgarrador testimonio ha denunciado que su ex no le deje tener contacto con sus hijos. Informó de que la custodia es suya pero que a su padre le corresponde estar con ellos un mes por vacaciones. Aseguró que su hija mayor no quiere ir con él y que se han ido tan solo los dos pequeños de cinco y ocho años.

La concursante del reality relató que en julio estuvieron con ella y su padre no se puso en contacto con ellos ni una sola vez. Ahora, los niños están con su padre y su madre denuncia que desde el día 1 no tiene noticias de ellos. Asegura que esa incomunicación es solo fruto del daño que quiere hacerle a ella.

Ha pedido ayuda para que todo el que haya visto a los pequeños en Benidorm, donde vive la pareja, le cuente si les ha visto y le aseguren que están bien. Pero no ha obtenido respuesta. No le ha quedado más remedio que acudir a la justicia y denunciar a su ex. Algo, por otro lado, habitual, ya que lo ha hecho en más de veinte ocasiones.

"Lo conozco. A mí me ha hecho de todo para hacerme daño, me tiene odio. El problema es que, cuando una persona tiene tanto odio, es capaz de todo. No quiero creer lo peor. No puedo", añadía dejando la sospecha de que los niños pudieran estar en peligro.

Asegura que la actual pareja de su ex tampoco ayuda, “es otro monstruo”, aseguraba cuando Isabel Rábago la acusaba de ser cómplice de este supuesto maltrato.

Respuesta inmediata

Una denuncia que su ex no ha pasado por alto. En el mismo programa, un día después, decidió compartir su versión. "Esto me parece vergonzoso. Llevo once años intentando proteger de todo esto a mis hijos de su propia madre", aseguraba el ex marido de la concursante a través de una llamada telefónica. "Nadie ha llamado a mis hijos", añadía.

Explicaba que tiene dos líneas móviles y que en una de ellas la tiene bloqueada. La otra, es la de sus hijos y asegura que no han recibido ninguna llamada de su madre. No ha dudado en asegurar que todo este show lo ha montado por dinero, aunque la presentadora, Toñi Moreno, ha asegurado que no ha cobrado ni un euro por su testimonio.

"Pueden llamar a su madre, pero no lo ha hecho. Me parece sorprendente, ella puede llamar a mis hijos, ¿cómo le voy a negar que hablen con su madre? Esto es una locura. La abuela vive a 100 metros de mi casa, ¿no puede bajar a ver a mis hijos a mi casa? Tengo dos piscinas, ahí están todos los días. No tenéis ni idea del horror y la pesadilla que mis hijos y yo estamos pasando por culpa de su madre", ha expresado Jesús González que no cesaba de repetir que nadie ha llamado a sus hijos.

Aseguraba que, en esta situación, el auténtico maltratado es él que está viviendo un infierno y que no entiende el espectáculo que ha montado su ex.