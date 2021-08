Tom Hardy, de estrella de Hollywood a... ¿Panadero de barrio y profesor de jiu-jitsu?

La crisis del coronavirus y el confinamiento han permitido que muchas estrellas de cine tan dadas a una vida hiperactiva de rodajes, estrenos, entrevistas y recogidas de premios tengan tiempo para sentarse a reflexionar. Tal y como nos reconoció Gael García Bernal en una entrevista exclusiva, la pandemia le permitió «ver las flores crecer». Algo parecido a lo que le ha pasado a Tom Hardy, la estrella de Venom, Origen y Peaky Blinders, quien encontró en la pandemia la excusa perfecta para replantearse su futuro.

Partimos de la base de que Tom Hardy es un actor bastante hermético e imprevisible, por lo que no sabemos hasta qué punto sus declaraciones suelen ser cien por cien realistas. En cualquier caso, en una entrevista con la revista Esquire el actor ha revelado sus planes para el futuro. Y, sorprendentemente, ninguno pasa por dedicarse a la interpretación, al menos no a largo plazo.

«[Durante la pandemia] he tenido la oportunidad de observar el mundo, mi comportamiento y cómo he vivido mi vida. Lo que es importante y lo que no», explicó el actor. «Tengo menos motivos para trabajar, principalmente porque mi objetivo vital es estar junto a mis hijos y estar sano, en forma, comer bien y todas esas cosas. Si tienes un techo, una cama y comida en el frigorífico... ¿No es suficiente? La vida no es un ensayo, ¿sabes? Es un directo. Y solo ocurre una vez».

VENOM: HABRÁ MATANZA. Nuevo Tráiler Oficial HD en español. En cines 8 de octubre

Tom Hardy explicó que la pandemia, y especialmente aquellos duros meses del confinamiento, se los pasó entrenando «todos los días unos 15 minutos en el jardín, impartiendo lecciones en el colegio y haciendo pan de masa madre». Se volcó tanto en esta rutina de ejercicios y gastronomía casera que hasta se ha replanteado su futuro en Hollywood.

«Pienso que quizás podría abrir una cafetería especializada en mada madre y vender café y pan», reconoció el actor, que está a punto de estrenar Venom: Habrá matanza. «También podría organizar clases de jiu-jitsu y reuniones de alcohólicos anónimos. Hasta podrías pasarte con tu perro», remató. Unos planes muy alejados de ese posible éxito que le aguarda en lo más alto de la Meca del Cine. ¿Será todo una cortina de humo o realmente piensa dejarnos en los próximos años? El tiempo nos lo dirá.