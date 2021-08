La última obsesión de Anabel Pantoja: mejorar la coreografía de ‘Don’t Go Yet’ de Camila Cabello

Desde que el pasado 23 de julio salió a la luz, el tema Don’t Go Yet de Camila Cabello no ha dejado de sonar. La artista cubana ha vuelto por la puerta grande a la música, lanzando un tema pop con ritmos latinos de lo más pegadizo. Con un videoclip lleno de color y humor, un estribillo que no te puedes quitar de la cabeza y un sonido que recuerda a su Cuba natal, Camila deja de lado su etapa Romance y escribe el primer capítulo de esta nueva con todo un hit.

En menos de un mes, la canción lleva más de 43 millones de reproducciones en Spotify. ¡Una auténtica locura! En Youtube tampoco se ha quedado atrás y el vídeo ya tiene 32 millones de reproducciones.

De este modo, son muchos y muchas los que han intentado aprender la coreografía que hace Camila en el estribillo del vídeo hasta que quede casi idéntica. Una de ellas ha sido Anabel Pantoja.

Anabel cae rendida ante Camila Cabello

La colaboradora de Sálvame ha caído totalmente rendida ante la fiebre Don’t Go Yet y ha estado todo el domingo perfeccionando el baile del estribillo.

Anabel se encuentra pasando unos días de ensueño en las Baleares, paseando en barco por las islas. La joven ha compartido una serie de vídeos y fotos de ensueño. Y es que el feed de su Instagram se ha llenado de las aguas azules del paraíso isleño.

Pero la sobrina de Isabel Pantoja también ha compartido unos vídeos de lo más divertidos donde se ve cómo ha ido mejorando el baile de Camila. De este modo, en el primer vídeo que compartió, la podemos ver bailando el estribillo del tema sentada en un barco. En ese momento solo mueve los brazos. Eso sí, las caras que pone son dignas de un primer plano.

Horas después, tras el éxito del primer vídeo, Anabel compartió el resultad final. Y es que la artista mejoró la coreo. Ya de pie, con el barco parado, Pantoja volvió a deleitar a sus seguidores y seguidoras con el baile. ¡Y lo hace de maravilla!

Sin duda, estos días en Ibiza han hecho que Anabel desconectara totalmente junto a su chico, Omar Sánchez, y un grupo de amigos. ¿Estará preparada para volver a Sálvame en los próximos días?