Morat entra ‘En Coma’ en su nuevo videoclip. ¡Míralo aquí!

Ya no me quedan fuerzas para perdonarte más

Juro que lo intenté, pero no pude ver

No hay corazón que aguante que le escondan la verdad



No me sirvió esconder tu error debajo del colchón

Y ya no quiero actuar, no quiero improvisar

De pronto ya es momento de que bajes el telón



Ya nos cansamos de vivir la misma historia, misma trama

De sueños que se caen de la cama



Se nos acaba el tiempo, es tarde, te quiero

Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio

Ya nos acostumbramos a un amor en coma

Perdí el conocimiento, aún siente, respira

Pero no es suficiente una señal de vida

No intentes arreglar lo que ya no funciona



A este amor será mejor ponerle un punto

Que dejarlo en coma



Eres una experta porque inventas

Y haces que yo nunca me dé cuenta

Y aunque tus ojos nunca te delatan

Quiero ver que tú te arrepientas

Ya no nos quedan más promesas que salvar

No hay anestesia que me ayude a perdonarte



Y no hay amnesia que me haga olvidar

Tantas secuelas que quedan de amarte

Ya no me queda más remedio que vivir

Con la esperanza de que voy a superarte

Pues no hay amnesia que me haga olvidar

Tantas secuelas que quedan de amarte



Ya nos cansamos de vivir la misma historia, misma trama

De sueños que se caen de la cama



Se nos acaba el tiempo, es tarde, te quiero

Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio

Ya nos acostumbramos a un amor en coma



Perdí el conocimiento, aún siente, respira

Pero no es suficiente una señal de vida

No intentes arreglar lo que ya no funciona



A este amor será mejor ponerle un punto

Que dejarlo en coma

Que dejarlo en coma

Porque será mejor ponerle un punto

Que dejarlo en coma



Se nos acaba el tiempo, es tarde, te quiero

Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio

Ya nos acostumbramos a un amor en coma



Perdí el conocimiento, aún siente, respira

Pero no es suficiente una señal de vida

No intentes arreglar lo que ya no funciona



Porque tarde o temprano siempre la verdad se asoma

Y a este amor tenemos que ponerle un punto

Y no dejarlo en coma