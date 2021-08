Tessa y Hardin se ponen intensos en el avance exclusivo que te traemos de ‘After. Almas perdidas’

Ya sabemos que en After. Almas perdidas cambiarán muchas cosas. Primero, el romance entre Tessa y Hardin se volverá aún más intenso y turbulento. Segundo, algunos de los personajes secundarios que conocimos en las dos primeras entregas de la saga cambiarán por completo, entre ellos el de Langdon, al que ahora dará vida el actor Chance Perdomo (al que podemos ver en el avance exclusivo que os dejamos a continuación). También veremos a una nueva Kimberly, ahora encarnada por la actriz Arielle Kebbel, y hasta un nuevo nombre en la dirección, la cineasta Castille Landon, quien sustituye a Roger Kumble.

Es precisamente a raíz en este clip, que LOS40 os ofrece en exclusiva, donde podemos ver que las cosas entre la pareja más famosa del cine adolescente no van del todo bien. Sigue habiendo desconfianza y algo de esa relación tóxica y recelosa a la que nos tienen acostumbrados Tessa y Hardin, marca de la casa de las novelas de Anna Todd. Eso sí: Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford, sus estrellas protagonistas, conservan sus papeles y no han cambiado nada. Siguen teniendo ese magnetismo y esa intensidad que tanto gusta a los seguidores de la saga After.

La sinopsis oficial de la película explica que Tessa (Josephine Langford) comienza un nuevo y emocionante capítulo de su vida. Pero, mientras se prepara para mudarse a Seattle por el trabajo de sus sueños, los celos de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y su comportamiento impredecible amenazan con terminar su intensa relación. Su situación se complica cuando aparece el padre de Tessa y salen a la luz impactantes secretos sobre la familia de Hardin. Llegados a ese punto, ambos deben decidir si vale la pena luchar por su amor o si es hora de ir por caminos separados.

Tráiler en exclusiva de 'After. Almas perdidas', la tercera entrega de la saga

Una saga con el éxito asegurado

After. Almas perdidas se estrenará en cines el próximo 3 de septiembre, en lo que promete ser uno de los grandes estrenos del verano. Porque recordemos que After. En mil pedazos, la secuela de After. Aquí empieza todo, recaudó la friolera de 3 millones y medio de euros, llegando a superar a Tenet durante algún que otro fin de semana.

Eso supone más que el propio presupuesto inicial de la película, 2 millones y medio de dólares. Si tenemos en cuenta que el total de recaudación mundial es de 47 millones, España supone el 6% de todos sus beneficios. Una cifra nada desdeñable que convierte nuestro país en uno de los nichos más importantes de la película.