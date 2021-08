Inci y Han vivirán hoy su momento más tenso en 'Inocentes', la sustituta de 'Mujer' en Antena 3

Para unos ha nacido una nueva amistad y otros han visto cómo sus peores pesadillas se hacían realidad. Inocentes, la nueva serie turca que Antena 3 ha traído a la parrilla televisiva para sustituir a la exitosa Mujer, está atravesando un momento muy tenso de su guion y los espectadores pudieron ver ayer cómo Neriman y Ege empezaban a estrechar lazos mientras Inci tomaba conciencia de la existencia de un lado oscuro en Han.

Este episodio, que se emitió a las 22:45 horas de la noche, demostró que el formato por el que Antena 3 está apostando está calando entre el público español anotándose un 12.9% de la cuota de la pantalla y superando a DOC (9.3%), la elección de Telecinco para esta misma franja horaria.

Pero ¿qué nos espera hoy en Inocentes?

Antena 3 intentará esta noche convertirse en líder en su franja con un nuevo capítulo de Inocenes que se emitirá a la misma hora que el del lunes y en el que los espectadores verán cómo la relación de Inci y Han vive momentos de máxima tensión mientras Safiye decide tomar cartas en el asunto y empezar a investigar para averiguar si el matrimonio de Han es real.

Sin embargo, el plan de la hermana mayor de Han hará que Gülben lo pase mal. La joven se encontrará con una sorpresa muy desagradable en su casa, algo que la desestabilizará, pues hasta el momento ella tenía la certeza de que su hogar era el único lugar seguro en el que permanecer.

¿Cuántos capítulos tiene Inocentes?

Al contrario de lo que sucedió con su predecesora, Mujer, Inocentes es una serie que todavía no tiene mucho recorrido en televisión. De momento, la nueva ficción turca de Antena 3 solo cuenta con una única temporada de 37 capítulos que ya ha sido finalizada. Aunque si no hay un giro de última hora en el guion próximamente habrá una segunda temporada que en Turquía se podrá ver a partir del próximo mes de septiembre.

Eso sí, de momento no se ha hecho público si Antena 3 tiene idea o no de comprar los derechos de esta segunda temporada, por lo que por ahora solo podemos asegurar que, si se consolida en la parrilla de la cadena principal de Atresmedia y no cambian los planes del equipo de programación, la audiencia de nuestro país podrá ver la primera al completo cada lunes y martes a las 22:45 horas.