Madonna comparte las imágenes de sus ‘Juegos de cumpleaños’ en Italia y demuestra que sigue siendo la reina

“Los cumpleaños son un momento para la Reflexión ……… Gratitud …… y Autoexamen. 💙🙏🏼”. Con estas palabras Madonna nos introducía en la celebración de su 63 cumpleaños que, tratándose de ella, tenía que ser a lo grande y, por supuesto, rodeada de los suyos.

No todas pueden presumir de llegar como ella a esa edad. Parece que ha firmado un pacto con el diablo y conserva su belleza impoluta. Una auténtica reina con ganas de compartir su felicidad. Empezaba abriendo regalos.

En sus fotografías podíamos ver cómo ha recibido un colgante tribal muy de su estilo. Un bolso personalizado con una frase que asegura que “mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza”. Y una pamela en la que podemos leer “hello boys (hola chicos)”. Eso por no hablar de la multitud de rosas que llenaban su vestidor.

Una fiesta italiana

Ha compartido muchas imágenes de la fiesta que ha montado con amigos y familia. Todos sus hijos han estado a su lado. También su chico, Ahlamalik Williams, con el que ha cruzado varios mensajes que dejan claro el gran amor que les une.

Vestida con un diseño de Versace, se ha mostrado radiante y ha lucido su faceta más juvenil y juguetona. “Que empiecen los juegos de cumpleaños ………… 💙🎂🎉💜🍾✨🎈”, escribía en redes. Y vaya si empezaron, con mucho helado por medio, por cierto.

Entre sus amigos estaba la actriz Debi Mazar que la conoce desde sus primeros años en Nueva York a donde llegó con los bolsillos vacíos y comenzó una carrera que la convertiría en la gran diva que es hoy en día.

“¡Feliz cumpleaños mi querida amiga! Te recuerdo siempre, como MATERNA. Aquí, en este apartamento del este del pueblo, a principios de los 80 ... Me quedé dormida una noche, después de una noche de baile juntas en el club. Tuve una bronquitis grave y me preparaste un té de hierbas, me diste un medicamento y me frotaste la espalda hasta que me quedé dormida, después de un ataque de tos severo. Nunca lo olvidaré.❤️ En ese período, ninguna de nosotras tenía familia cerca. Estábamos todos muy ocupados viviendo y tratando de llegar a fin de mes en Nueva York.... ¡Siempre me has apoyado en las buenas y en las malas! Buon Compleanno Sorella! ¡No puedo esperar para bailar y levantar una copa esta noche! Te amo! AUGURI!! 🍝 🍷 🌶 🍾 🥂 🎊 🎉 🎂 💃🏻🔥💯💋❤️”, escribía junto a una fotografía que recuerda aquellos inicios.

Un viaje en familia

Se tomó la copa como hemos podido ver en las fotografías de la celebración que tuvo lugar en Italia, donde la cantante tiene sus raíces. Allí voló con su séquito como podemos ver en el vídeo que ha compartido.

Las felicitaciones le llegaron desde todos los rincones del mundo. “Feliz cumpleaños para la única!!! ¡¡¡¡Te ves increíble!!!! 💥💥💥”, le dedicaba su diseñadora de cabecera, Donatella Versace. Muchos corazones rojos le mandaba la artista Sky Ferreira, igual que Jon Kortajarena.