Demi Lovato anuncia su próxima (y esperada) alianza musical

Demi Lovato sigue trabajando a tope en nueva música. La superestrella del pop no ha parado de lanzar canciones a lo largo de los últimos meses, dando lugar al primer disco de Demi en 4 años. Un trabajo de estudio que lleva por nombre Dancing with the Devil... the Art of Starting Over, y que incluye una serie de uniones a otrxs grandes artistas como Sam Smith, Marshmello o incluso Ariana Grande.

Después de cerrar esta última etapa en su trayectoria musical, Lovato ha decidido ponerse manos a la obra nuevamente y sorprender con el que ya sabemos que será su próximo socio en una canción. A él ya le conocía de antes; de hecho, hace algunos años hubo rumores que hablaban sobre una posible relación entre ambos, justo después de la ruptura entre el músico en cuestión y otra artista.

Se trata del rapero G-Eazy, pareja de la cantante Halsey hasta 2018 y posteriormente relacionado con Demi Lovato. Un acontecimiento que, en realidad, coincidía con el momento más duro para la exestrella Disney de los últimos años: su hospitalización de urgencia por sobredosis, a consecuencia de una recaída en su adicción a la droga que había dejado años atrás. Pero al margen de estos sucesos, ahora las noticias para Lovato son muy positivas, y así lo ha hecho ver a través de sus redes sociales.

La canción se llamará Breakdown

Lo cierto es que el lanzamiento de la canción es inmediato, a juzgar por el hype que nos están brindando y el hecho de que la canción ya aparece en algunas plataformas de streaming. Breakdown es el nombre elegido para ella y será un nuevo sencillo para el repertorio de G-Eazy, incluido en el próximo trabajo de estudio para el rapero que llevará por nombre These things happen too.

Aún no hay fecha oficial de lanzamiento para el tema, pero será sin ninguna duda antes de que finalice este mes de agosto. Además, estará incluido en la banda sonora de la nueva serie de Netflix Titletown High, que se estrenará el próximo día 27, y en cuyo tráiler aparecen algunos pequeños fragmentos de la canción que ya nos permiten saber cómo sonará. ¡Demi Lovato en su registro más urbano!

"Llegan cosas muy grandes", ha escrito Lovato en Instagram. Una frase que podemos reinterpretar como el ya clásico 'se vienen cositas' y que siempre precede a un lanzamiento muy importante en la trayectoria de unx artista. También ha aprovechado para ironizar con la estatura del rapero, que le saca literalmente una cabeza a Demi en las fotografías que se han realizado para anunciar su colaboración.

¡Breakdown será una realidad muy, muy pronto!