Saray Carrillo (‘MasterChef 8’) la lía con graves acusaciones sobre dos concursantes de ‘Drag Race España’

Los seguidores de MasterChef seguro que no han podido olvidar a Saray Carrillo, una de las concursantes de la octava edición que se llevó el título de ser la más polémica que había pasado por esos fogones. Solo a ella se le hubiera ocurrido presentar a los chefs un plato de perdiz sin cocinar.

Pues bien, también la lía fuera de cámara. La ha liado bien con sus comentarios a una fotografía que han publicado dos de las concursantes de Drag Race España.

Dovima Nurmi publicó en su Instagram una imagen en la que aparece con su compañera de reality, Carmen Parala, que fue la ganadora de la edición que compartieron. Se las ve vestidas con unos diminutos bikinis mientras sostienen en las manos a un bebé.

Declaración de amor

Al lado un extenso texto que suponía toda una declaración de amor: “Y vivieron felices y comieron perdices. 🕊 He amado a cada una de mis compañeras, pero con Carmen se me fue de las manos. Siempre me ha costado abrirme a la gente y hacer nuevas amistades por miedo a que me hagan daño, pero a veces no vienen a hacernos daño sino a curar el daño que nos han hecho otros... y eso hizo Carmen rompiendo todos mis esquemas y demostrándome que incluso en situaciones complicadas y nada comunes, en medio de una competición, podría surgir una conexión con alguien que pocas veces he sentido”.

La drag no ha dudado en reconocer todo lo que recibió de Carmen durante el programa. “Me desmontó por dentro completamente hasta llegar a lo más hondo de mí, rompiendo todas mis corazas, pudiendo mostrarme vulnerable con ella, pudiendo ser yo mismo, eso me destrozó por dentro e hizo que me replantease muchas cosas del exterior, ver que una persona ‘desconocida’ en medio de una competición dejaba de hacer las cosas que estuviese haciendo por ayudarme... no sólo tuvo el gesto el día de Rosalía sino que hizo mil cosas por mí que algún día contaré, fueron actos y detalles que en poco tiempo me obligaron a que me rindiese a sus pies”, admitía.

Debía estar inspirada porque tenía mucho más que decir: “A todo eso le sumas las horas juntas sin dormir, los trayectos en coche donde me daba la mano y sentía que todo estaría bien, los abrazos por la mañana, los ‘Dovi’ no te rindas. Las cámaras solo graban un 10% de la historia real de todo. Yo no fui ahí a ganar y lo dije desde el principio, no soy completa para ganar una competición así, pero sin quererlo gané el mejor premio que jamás me hubiese podido imaginar, ella. No sé qué nos deparará el destino ni el futuro, pero yo solo tengo una cosa clara, Carmen te quise ayer, te quiero hoy y te querré hasta los restos de mis días. Gracias por apoyarme, regañarme, corregirme, y por quererme tal y como soy. Te amo 🖤”.

Su fotografía y sus palabras recibieron muchos aplausos, pero también la dura crítica de Saray que no dudó en dejar un comentario poco agradable: “¡Qué foto más perturbadora! Con un bebé... Qué mal rollo".

Graves acusaciones

Dovima no se quedó callada y quiso contestar: “Para perturbador tu plato de MasterChef”. Unas palabras que Saray no se tomó muy bien y que acabaron encendiéndola hasta el punto de recurrir a sus stories para verter unas graves acusaciones sobre las dos drags: “Suerte que no todas las personas LGTB nos reconocemos en estos seres... Basta de hacer apología de la pederastia/pedofilia. No todo vale. No todos apoyamos el satanismo, los niños no se tocan".

Para qué queremos más. Muchos han criticado sus palabras en redes y no entienden este ataque tan fuera de lugar.

La polémica está servida.