Las locas sesiones de maquillaje de Chris Hemsworth y Taika Waititi al ritmo de David Bowie

Ya quisieran tener todos en sus trabajos las buenas vibraciones que se desprenden del set de rodaje de Thor: Love & Thunder. Chris Hemsworth y el director Taika Waititi parecen haber conformado el tándem perfecto. Su sintonía no solo se traslada delante de las cámaras –el director consiguió sacar oro de Hemsworth en Thor: Ragnarok y se prevé que se luzca aún más en esta nueva entrega del MCU–, sino que tras ellas también son buenos amigos.

Solo hace falta ver cómo se comportan durante las locas sesiones de maquillaje del actor. Mientras uno de los especialistas trata de dejarle a Hemsworth el pelo impoluto, Taika Waititi no puede evitar dejarse llevar por la música que suena de fondo. Y menos si esta es Ashes To Ashes de David Bowie, uno de los temas más emblemáticos del disco Scary Monsters (and Super Creeps) de 1980.

Waititi y Hemsworth rompen a cantar las letras del artista británico mientras el primero, en vez de facilitarle el trabajo a su asistente en peluquería, decide tocarle las narices y empezar a enmarañarle el pelo, colocándoselo por toda la cara, por delante y detrás de las gafas. Chris Hemsworth se parte de la risa mientras el resto de personas que está en el camerino estalla también en carcajadas, incluido el propio peluquero, que acaba con las manos sujetas por las del mismísimo Thor mientras él y Waititi cantan como dos beodos.

«No es solo un director brillante sino un tipo muy instructivo a la hora de calentar las cuerdas vocales y ayudar al equipo de maquillaje y peluquería. Desde luego, un hombre de mucho talento», escribió Hemsworth en su cuenta de Instagram tras compartir el vídeo del divertido momento.

Thor: Love & Thunder aún sigue en pleno proceso de rodaje y se espera que llegue a los cines españoles el 6 de mayo de 2022. La película estará protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman recuperará el rol de Jane Foster (solo que aparecerá mucho más mazada... ¿Será Lady Thor?) y Christian Bale encarnará al esperado villano Gorr, el Dios Carnicero.