40 cosas sobre Maffio, por Maffio

1. Nombre completo: Carlos Ariel Peralta Mendoza

2. Año y ciudad de nacimiento: 1986, República Dominicana (Santo Domingo - Las caritas)

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Fue cuando comí el piano a los 6 años, y ahí fue qué todo se volvió real y ahí yo entendí que la música era lo que yo quería hacer siempre desde chiquito…

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Lo supe cuando yo tenía unos seis - nueve años, ya sabía que era lo que quería hacer.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Thriller - Michael Jackson

6. Un género musical que nunca tocarías: No me vería vetando ningún género, Maffio es diversidad… diferentes ritmos, géneros…

7. Un artista y/o una artista favoritos: Billie Elish - Post Malone // Michael Jackson y Jonny Pacheco

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: La salsa brava de los 70s y 80s Yo sé que es contradictorio, porque hago urbano, pero lo que más me apetece es escuchar ese tipo de música en casa…

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: estoy obsesionado con el nuevo tema de Swedish House Maffia - Its get better

10. La que odies escuchar ahora mismo: no me gusta usar la palabra “odiar” en ningún aspecto, pero bajo mis gustos, no tengo ninguna canción prohibida, simplemente me alejo de lo que no quiero escuchar…

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Billie Elish o Post Malone

12. ¿Es un sueño o una realidad? Los sueños estan hechos para convertirse en realidad, y de eso se ha tratado mi carrera… hay cosas que tu ves inalcanzables pero pasan… ese sueño se hizo para ejecutarlo..

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Nicky Jam, J Balvin, Farruko, Akon, Lola Indigo, Omar Montes, Jean Carlos Canela, Bryant Myers, Darell, Lyanno, Morad… y muchos más…

14. Si no fueses cantante, serías… quizás piloto

15. La música para ti es… TODO, la música para mi es un escape donde tu puedes llevar un mensaje, tu puedes poner a la gente a gozar, ahora mismo el mundo esta en busca de un momento de felicidad y ese momento de felicidad esta en mi música… yo hago música para disfrutar, para el goce… de eso se trata…

16. Un hobby o un deporte favorito: el golf, me encanta

17. ¿Tienes mascota? Sí, tengo un perro que se llama “Luca” es un labrador mezclado que rescatamos

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: tener más niños

19. Lo que dirías al pequeño Maffio: que nunca deje de soñar

20. La red social que más te engancha: el instagram… estoy obsesionado.

21. La red social que más pereza te da: el tiktok…

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: la falta de respeto de la humanidad, ahora mismo, lo que esta pasando me pone enfermo… la libertad de expresión se ha convertido en una herramienta autodestructiva…

23. Una frase que repites mucho: “Un poquito mejor que maravillosamente”. Es una frase que me ayuda a sentirme bien

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: soy muy humanitario. Ser humanitario no es ponerlo en instagram… si tu colaboras o ayudas a alguien, o haces el bien, hazlo y ya... pero no lo promociones… Yo me siento bien haciendolo desde el fondo de mi corazón.

25. Una película que te encante o te definas: El Padrino y todas sus partes.

26. Algo que se te da fatal: no sé…

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: estoy obsesionado con el negocio de la música, una obsesión sana…

28. Tu personalidad: fuera de instagram o dentro soy el mismo, cuido mucho mi círculo…

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: escuchar toda la música con la cual yo crecí

30. Un juguete (o juego) de infancia: un piano, un casio, que tenia de pequeño

31. Lo que echas de menos: la inocencia... hoy en día hay mucha menos inocencia ahora mismo

32. Algo de lo que te arrepientas: me arrepiento de no tener la mentalidad que tengo cuando tenia como diez años…

33. Tu palabra favorita: el sí

34. Una manía: la de hacer música

35. Tatuajes: tengo muchos… tengo como nueve o diez

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): me gustan los documentales de historia, de guerra…

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? Yo pienso que las canciones que uno hace, son como los niños, tu los quieres de la misma forma

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Es sorpresa, ya le tengo el titulo a mi proximo álbum, pero es sorpresa... lo descubrirán dentro de poco…

39. Pista de lo próximo que traes: tengo canciones con muchos artistas españoles, España me ha brindado un cariño increíble y de la forma en la que pueda devolvérselo colaboración con gente bonita de España lo haré

40. Si no fueses Maffio y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Pensaría que es una persona sin filtro, una persona que quizás por mi ignorancia dijera que Maffio es arrogante, pero no, lo importante del ser humano es conocer a las personas primero sin dejarte llevar por las apariencias… Maffio es una persona sin filtro, pero soy una persona que pretenden hacer el bien