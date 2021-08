Drake desvela la secuela que le ha dejado el coronavirus

En los tiempos de pandemia que vivimos, son múltiples artistas los que han aprovechado su fama para concienciar acerca de la situación para llamar a la responsabilidad en todos sus fans. Algunos de ellos, incluso, han confesado haber atravesado también el COVID-19 que está a la orden del día en todo el mundo.

Uno de ellos es Drake. El rapero lo ha desvelado a través de las redes sociales, y lo cierto es que muy pocos fans se lo esperaban. Todo ocurrió hace unas horas cuando una cuenta de apoyo al artista publicó en Instagram dos fotos que comparaba la evolución del corazón en el peinado de Drake. "Ese corazón está estresado", decía la descripción de la foto.

Nuestro protagonista no tardó en aparecer entre las respuestas, aclarando la razón por la que su peinado ha evolucionado (no muy favorablemente) con el transcurso del tiempo. "Tuve Covid y esa m*erda creció tan raro que tuve que hacerlo de nuevo. Está volviendo, no insultes", desvela. Y es que parece que, en su caso, una de las secuelas que le ha dejado el coronavirus es la falta de cabello y/o el lento crecimiento de este.

Como era de esperar, las palabras del cantante han generado una auténtica revolución entre sus fans. De hecho, su comentario ha recibido centenas de respuestas, entre las que destacan las bromas y las risas.

En una de las fotos protagonizadas por el revuelo, el artista posa frente al micrófono en el estudio. Y es que parece que la música del rapero está más cerca de lo que imaginamos. De hecho, en una entrevista con SiriusXM, Drake aseguró que su sexto álbum de estudio Certified Lover Boy ya está en camino. El anuncio también revolucionó a sus seguidores en cuestión de minutos.

Lo último que escuchamos del rapero es Over The Top, su colaboración con Smiley que ya reúne casi medio millón de reproducciones. Aunque no ha sido el único con el que ha trabajado en este 2021. Brent Faiyaz y Pharrell son otros de los que han protagonizado el año de nuestro protagonista.

Sea como sea, lo que está claro es que Drake es capaz de revolucionar a sus fans en cuestión de segundos sin importar cuál sea su declaración. Lo que también es seguro es que el corazón de su peinado volverá con más fuerza que nunca.