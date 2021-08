TXT trae una dosis de energía y pop punk en ‘LO$ER=LO♡ER’: ¡mira el vídeo!

Desde que debutaron en 2019, los chicos de TXT siempre han sabido cómo mantener la adrenalina de sus seguidores muy alta. Sus lanzamientos musicales no han cesado a lo largo de todo este tiempo, escalando en las listas de éxitos y convirtiéndose en una promesa del K-Pop.

Ahora los chicos se han convertido en los protagonistas del verano de sus millones de fans tras el lanzamiento de su álbum repackaged The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE. Su sencillo principal es LO$ER = LO♡ER, y con él han prometido dar de qué hablar en todo el mundo.

Rompiendo con los sonidos a los que nos tienen acostumbrados, los surcoreanos se atreven con una mezcla de rock y pop punk que saca a relucir su faceta más versátil. La letra también usa un lenguaje informal y enfadado. En ella, nuestros protagonistas hablan de que el momento de huir de la palabra "perdedor" ha llegado.

Pero eso no es todo. La canción llega acompañada de un videoclip que acompaña al significado de sus versos. En él, los surcoreanos se muestran en diversas situaciones de las que sienten la necesidad de huir. Se sienten frustrados y saben que el camino para acabar con ello es escapar.

El lanzamiento ha provocado una auténtica revolución entre sus fans. Tanto es así que está a punto de alcanzar los 8 millones de reproducciones en tan solo unas horas. ¡Los chicos de TXT son imparables!

The Chaos Chapter: Fight or Escape llega después de The Chaos Chapter: Freeze, su tercer álbum de estudio. Este es el primer relanzamiento que se suma a la discografía del grupo. Se trata de una nueva versión de su anterior álbum, sumando tres nuevas canciones (incluido este single). Y a ti, ¿qué te ha parecido?