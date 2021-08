Morat lanza un tema muy especial para los aficionados al fútbol: ‘Huele a Gol’

Desde pequeño te llevo dentro

Desde que tengo memoria te vengo a ver

¿Cómo se oculta este sentimiento? (Ah-ah)

Si cuando llego a la cancha, quedo a tus pies



Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el momento

Te quiero ver bailar

Y ya llegó, ya llegó, ya llegó el momento

Para poder gritar



Te vengo a ver

No importará prestar mi voz

Todo por verte campeón

Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol



Te vengo a ver

Y se acelera el corazón (Se acelera)

Por llevar puesto tu color (Tu color)

Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol



Este amor me completa, yo te juro que no hay un poeta

Que pueda describir lo que por la camiseta

Se siente, la calle repleta

Mi barrio y la gente, la receta perfecta



Porque me enloquece cómo tocas el balón

Oh-oh-oh, cómo tocas el balón

Todo el mundo grita: "Quiero verte campeón"

Oh-oh-oh, "Quiero verte campeón" (Vamos)



Te vengo a ver

No importará prestar mi voz (No)

Todo por verte campeón (Ey, ey, ey)

Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol