Måneskin, Doja Cat, Lola índigo y Ed Sheeran no se lo van a poner fácil a Rauw Alejandro en ‘Del 40 al 1’

Este verano no dejan de sonar hits. Uno de ellos, sin duda, ha sido Todo de ti de Rauw Alejandro. El puertorriqueño ha conseguido que su tema disco sea una de las canciones que más hemos cantado durante estos meses. ¡Y no nos extraña! Desde las historias de Instagram hasta en los bares, el estribillo de Todo de ti nos ha perseguido. Por supuesto, la canción también ha sonado desde lo más alto de la lista de LOS40 hasta en tres ocasiones. Sin ir más lejos, esta semana se encuentra en el #1. Pero este liderazgo podría terminar este sábado, cuando se desvele la nueva lista.

Aunque Rauw Alejandro se encuentre encabezando el chart, otros artistas quieren hacerse con el puesto. Doja Cat y SZA con su Kiss Me More llevan varias semanas rondando el oro. Tampoco hay que perder el ojo a Maneskin con su Beggin, que se encuentra actualmente en el #2 o el tema Iko Iko (My bestie) de Justin Wellington.

Además, Lola índigo podría dar el pelotazo con La niña de la escuela este sábado o Ed Sheeran volver a coronar la lista con Bad Habits. Todo puede pasar. Lo único que te aseguramos es que vas a tener cuatro horas de la mejor música con Óscar Martínez.

¿Y quiénes pueden entrar esta semana a la lista? Pues nada más y nada menos que el fenómeno BTS con uno de los temas que más han dado que hablar en las últimas semanas: Butter. Los chicos podrían sonar en el chart este sábado. Además, Melendi también quiere entrar junto a Mau y Ricky. El asturiano podría hacerlo con el tema La boca junta. Puedes apoyar estas candidaturas con el HT #MiVoto40.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de Cruella, la película protagonizada por Emma Stone donde se desvela el pasado de una de las villanas más queridas de Disney. El menú La Máquina del Tiempo, la posibilidad de anunciar nuevos candidatos, noticias, novedades, sorpresas… Estaremos encantados de que nos lleves contigo a la playa, a la piscina o dondequiera que vayas, pues ya sabes que puedes escucharnos en la radio y en el móvil, a través de la app de LOS40, de la web…; en audio o en streaming de vídeo. ¡Hasta el sábado!