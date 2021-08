Skrillex anuncia colaboración con Justin Bieber y Don Toliver: ‘Don't Go’

Los rumores eran ciertos. Skrillex y Justin Bieber vuelven a unir sus talentos, junto a Don Toliver, en un nuevo tema. Y es que en noviembre de 2020, la noticia de una posible nueva colaboración se disparó al ser pillados en el estudio. Lo de que si el río suena, agua lleva, nunca había tenido tanto sentido.

Será el próximo 20 de agosto cuando podamos escuchar lo que traen estos tres artistas. Se trata de Don't Go, y a juzgar por el avance que han compartido en las redes, los sonidos R&B predominarán.

También han compartido diversas imágene que avanzan lo que llegará este viernes. Y es que con semejante nivel musical, no podemos esperar otra cosa que un auténtico hit.

De hecho, Skrillex ya ha demostrado que va a darlo todo este año en In Da Ghetto, su nueva colaboración con J Balvin. El tema se ha convertido en todo un fenómeno internacional y no ha tardado en viralizarse en TikTok.

Lo cierto es que la historia musical del DJ y Bieber tiene su origen en el año 2015. Se unieron en el tan conocido hit Where Are Ü Now, que recorrió las listas de éxitos de todo el mundo. Posteriormente, la figura del dumbstep se puso manos a la obra en Purpose, el cuarto álbum de estudio del canadiense. Tomó un papel muy importante en este proyecto, ya que formó parte de la producción de la mayoría de los temas que lo componen.

Ambos siempre han demostrado sentir verdadera admiración el uno del otro. Y es que parece que le han cogido el gusto a eso de trabajar juntos y dar vida a canciones que dan de qué hablar en las listas de éxitos. Si a esto se suma el joven y exitoso Don Toliver, el resultado no va a dejar indiferente a nadie.