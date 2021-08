Sara Socas no deja títere con cabeza en su nuevo tema, ‘Dueños de to'’: Mira aquí el vídeo y la letra

He escuchado tus canciones sobre desamor para las niñas de quince

A las que metéis de seis en seis en el backstage en el concierto del finde

Hacéis las cosas bien, vuestra imagen es de diez si, tenéis a quien os la limpie

Niña, mira para arriba para ver a quien admiras, el diablo siempre finge

Cringe me dan esos pibes,

Ves lo que ellos quieren no lo que ellos viven,

Tienen muchos medios pa tan pocos fines

Está okay que afines, mientras 7 escriben

Pero no me mires, ni me escribas direct, pues ni en 7 vidas seremos afines.

Llevo a 7 islas soy de Tenerife, suelto 7 rimas, suenan 7 rifles

España vive en guerra y está llena de haters

Cada día que pasa estoy más crazy

Yo soy Eminem ellos Machine Gun Kelly

Les follo con el boli y les digo soy estéril

Eché un vistazo a tu Spoti el otro día en la kelly

Pulsé en una canción era del año 2020

Le di a mostrar créditos y flipé con la peli

16 compositores para un tema tan débil

Business, business, todo es business

los tiñen de colores si le sobran grises

No los riñen por acciones si en canciones rinden,

Si el patito se ve feo lo visten de cisne

En un mar de dudas te creíste Fliper

Yo soy la medusa que hace que te petrifiques

La que usa tu cabeza de piedra de clipper

Para hacer fuego con ella y que arda Twitter

Ocultáis vuestro pasao, en el party siempre vas doblaos, pilláis una tía de lao, y la invitáis al reservao

Le contáis que os ha costao, y cuánto habéis apostao, que ahora sois los más pegaos, niño ese cuento ya me lo han contao

Por vivir de vuestro sueño ya creéis que sois dueños de tó what up

Por hacer un tema bueno os creéis el nuevo rock and roll what up

Qué va