Melissa Joan Hart (‘Sabrina’) rompe a llorar tras contraer el coronavirus aún con la vacuna puesta

Melissa Joan Hart es uno de los rostros visibles de la preocupación que tienen millones de personas que se han vacunado contra el COVID-19: ¿Me puedo infectar teniendo la vacuna puesta ? Tal y como han advertido centenares de científicos a lo largo de los últimos meses, tener una inyección de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o incluso la dosis completa no evita que puedas contraer la enfermedad, y el caso de la protagonista de Sabrina así lo demuestra.

La intérprete tenía la pauta vacunal completa y, a pesar de todas las precauciones que ha tomado en estos meses y que ya había alcanzado el pico de inmunidad, se ha contagiado. Ella lo achaca a que las medidas de prevención y distanciamiento se están relajando enormemente en Estados Unidos y que en el colegio de sus hijos nadie les obliga a llevar mascarilla. De hecho, uno de sus tres retoños está contagiado, y ella cree que su infección ha podido deberse a la falta de control en las aulas.

«Quería compartir esto con todos vosotros. No lo hago por cuestiones políticas ni para dar pena, simplemente quería compartir el viaje que estoy teniendo. No es un debate, sólamente quiero expresar cómo me siento en mi página personal», escribió Melissa Joan Hart en su cuenta de Instagram al tiempo que compartía un vídeo en el que aparecía ella, tumbada sobre la cama, hablando a la cámara.

«Hemos tomado todas las precauciones para evitar exponernos pero creo que el problema es que el país se esta volviendo muy perezoso. Estoy muy enfadada de que mis hijos no deban llevar mascarilla en el colegio. Estoy seguro de que todo esto viene de ahí», explica, antes de elogiar al pequeño por lo concienciado que ha estado durante todo este año de pandemia con las mascarillas y el distanciamiento social. «Si él lo tiene, al menos le puedo decir que se comportó como un superhéroe para sus compañeros de clase, porque los protegió a ellos y a sus profesores».

«Estoy muy decepcionada con todo, con los gobernantes, hasta conmigo misma [...] Proteged a vuestras familias y a vuestros hijos porque esto no ha acabado todavía». Además, Melissa Joan Hart dice sentir una fuerte frustración, porque si alguno de sus familiares se contagia no podrá acompañarlo al hospital. Para colmo admite que ella misma siente en el pecho una fuerte presión y confiesa que le cuesta respirar, lo que la ha minado psicológicamente.



¿Moraleja? El coronavirus sigue acechando, con o sin vacunas. Así que mejor tomad las precauciones necesarias para evitar la infección, porque tener la pauta completa reduce la mortalidad y las posibilidades de que acabemos en el hospital, pero no evita que podamos contagiarnos.