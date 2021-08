Aurah Ruiz nos muestra el proceso y resultado de su último retoque estético

“Para estar bella hay que ver las estrellas”. Ese es uno de los lemas de Aurah Ruiz y, por eso, no duda en someterse a pequeños retoques estéticos cuando es necesario. En su último vídeo en Mmtmad ha desvelado cuál ha sido el último. Una solución intermedia a uno de sus mayores complejos.

Confiesa que tenía muchas ganas de hacerlo desde hace tiempo, pero que le daba miedo y que, además, no es de larga duración. Pero parece que ahora se ha animado y, por eso, ha acudido a un centro de estética en Gran Canaria para dar el paso.

El tratamiento se llama Foxy Eyes que lo que consigue es “abrir la mirada sobre las cejas y queda todo muy bonito”. No dudó en admitir que se encontraba “totalmente cagada”. Pero no fue obstáculo para acudir al centro.

Su madre ya se ha sometido a una intervención en la que se quita la piel sobrante del párpado y ella ha llegado a planteárselo. “Yo cuando me la quise hacer me dijeron que era demasiado joven para hacérmela y que no me hacía falta por ahora y es verdad que a lo mejor no me hace falta, pero me vería mucho más guapa”, explica.

De momento ha decidido pasar de esa cirugía y optar por una solución intermedia con la que se consigue el mismo efecto, aunque “no tan marcado y no para siempre”.

Mientras su hijo se queda dormido en el coche junto a su abuela, ella entraba al centro a someterse a la intervención que auguraba que la iba a dejar como Kim Kardashian.

Seguimiento de la intervención

En su vídeo podemos ver todo el proceso de la intervención, no apto para los más aprensivos porque permite seguir con todo detalle cómo le clavan las agujas y le colocan los tensores. Además, también necesita de un poco de botox para mantener el efecto.

Conclusión, tienen que pasar cinco días sin gesticular para poder comprobar realmente cuál es el efecto de este nuevo retoque que, de momento, le ha dejado dolor de cabeza.

Y mientras ella sigue buscando la manera de estar cada día más guapa, su ex y padre de su hijo, Jesé Rodríguez sigue envuelto en la polémica sobre un posible nuevo embarazo que traería al mundo a su sexto hijo.