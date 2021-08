Angelina Jolie acaba de batir un récord mundial en Instagram

Angelina Jolie acaba de batir un importante récord mundial en redes sociales. La popular actriz, que se encuentra inmersa en la promoción de Eternals, no tenía cuenta de Instagram y prácticamente no usaba para nada las redes sociales. Sin embargo, Jolie ha decidido revertir tal situación y abrirse una cuenta en la popular red social, no sabemos si motivada por algún tipo de cláusula contractual con Marvel –todas las estrellas del MCU están en redes– o para utilizarla simplemente como altavoz de denuncia.

La primera fotografía publicada por Angelina Jolie en su cuenta de Instagram no hay sido ni de un rodaje ni de una promoción: se trata de una carta escrita por una adolescente afgana que denuncia cómo los talibanes les están restringiendo todos sus derechos, anulando a las mujeres como personas y comprometiendo para siempre su futuro, además de limitando su acceso a la vida pública y a los centros educativos.

Jolie, que es embajadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha sido una de las muchas estrellas que ha denunciado la complicada situación en Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses del terreno, y que sus primeras publicaciones en Instagram estén dirigidas a dar visibilidad a esta crisis humanitaria y que solamente siga a tres cuentas –La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Médicos Sin Fronteras y ACNUR–, dan cuenta de que para esta actriz las redes son un arma poderosa para visibilizar la injusticia.

Más allá de las buenas intenciones de Angelina Jolie a la hora de visibilizar el drama de las mujeres afganas, la actriz ha conseguido romper un récord mundial: es la cuenta que más rápido ha alcanzado dos millones de seguidores. La protagonista de Tomb Rider y Sr. y Sra. Smith ya acumula 7,5 millones en tan solo tres días, pero en las primeras dos horas consiguió 2.1, rompiendo todos los récords establecidos previamente, incluido el de Jennifer Aniston, el de Rupert Grint o en el del veterano documentalista británico David Attenborough.