10 curiosidades sobre Gotzon Mantuliz que (quizás) no conocías

Gotzon Mantuliz es uno de los últimos invitados a participar en Pasapalabra y, aunque quizás a priori este joven no te resulte del todo familiar, es probable que si echas la vista un poco hacia atrás en el tiempo le reconozcas al instante (si no lo has hecho ya). Para muchos ‘el Paul Newman vasco’ y para otros ‘conquistador del fin del mundo’, Gotzon Mantuliz es todo un influencer (acaba de estar de escapada con María Pombo y sus amigos) pero no solo eso, también es un deportista nato hasta el punto que puso en forma a los concursantes de Operación Triunfo.

10 datos para conocer a Gotzon Mantuliz

1. Ganó 'El conquistador del fin del mundo'

Nació en Vizcaya en 1988 y saltó a la fama al proclamarse el ganador de la quinta edición de El conquistador del fin del mundo en el año 2009, ¡cuando tenía tan solo 19 años! Algo más que destacable teniendo en cuenta que se trata de uno de los realities más extremos de la televisión vasca.

2. Entrenador de 'OT'

Pero no fue hasta el año 2018 cuando dio el salto a la televisión nacional de la mano de Operación Triunfo, convirtiéndose en el entrenador de los alumnos de la academia de canto más famosa de la televisión. Una oportunidad laboral que le pilló totalmente por sorpresa, tal y como contó él mismo en su momento. Eso sí, ¡la aceptó encantado!

3. Colaborador de 'Zapeando'

Después y desde el año 2019, fichó por el programa Zapeando en La Sexta donde colabora con una sección de deporte.

4. Modelo e influencer

Nada más hace falta echar un vistazo a su Instagram para percatarse de que Gotzon Mantuliz también atrae muchas miradas por su atractivo físico, concretamente las de sus más de 600.000 seguidores en Instagram que le han convertido en todo un influencer.

5. Noa, la verdadera estrella de sus redes sociales

No se puede hablar de Gotzon Mantuliz pasando por alto a su gran compañera de vida: su perrita Noa. Con ella vive mil y una aventuras que plasma en sus redes sociales y es que, son absolutamente inseparables.

6. Gotzon Mantuliz y Noa, compañeros inseparables

Precisamente su perrita Noa fue protagonista de un momentazo el pasado mes de julio en Zapeando cuando le dieron permiso para entrar al plató y acompañar a Gotzon Mantuliz durante su sección porque tan solo quería estar cerca de él.

7. Gotzon Mantuliz es enfermero

Aunque la televisión y la moda se encuentran entre sus experiencias profesionales, realmente Gotzon Mantuliz se licenció en enfermería. Aunque también barajó estudiar veterinaria o biología: “Desde muy pequeño me he sentido atraído por los demás, por los animales, por lo que nos rodea…”, dijo en una entrevista con la revista ¡Hola!

8. Vive por y para el deporte

¡No hay ni un solo deporte que se le resista a Gotzon Mantuliz! Si no lo crees te dejamos tan solo una pequeña muestra para que veas que se defiende a la perfección en disciplinas tan dispares como buceo, acrobacias, yoga, ciclismo…

9. Comprometido con el medio ambiente

Como buen amante de la naturaleza, Gotzon Mantuliz lleva esto a todos los ámbitos de su vida, incluyendo su trabajo como modelo e influencer. Por eso, solo colabora con marcas de ropa sostenibles y que tengan un compromiso con la lucha contra el cambio climático.

10. El corazón de Gotzon Mantuliz está ocupado y… ¡está casado!

Fue en el año 2019 cuando Gotzon Mantuliz se dio el ‘sí, quiero’ con Patricia, una chica totalmente anónima y con la que mantiene una relación “desde hace muchos años”. El enlace fue de lo más discreto y en él trataron de evitar a la prensa al máximo.