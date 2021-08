Tom Holland reacciona con humor a la filtración del tráiler de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’

Los marvelitas sabemos que Tom Holland es una mina de oro en las entrevistas. El actor, que es bastante torpe a la hora de mantener un secreto, ha dado sin querer varias exclusivas a los periodistas revelando tramas del MCU, como ocurrió con Vengadores: Endgame o incluso con sus propias películas de Spider-Man, para irritación de Kevin Feige y su séquito de ejectuvos.

Sin embargo, la última filtración relacionada con Spider-Man: Sin camino a casa no ha tenido nada que ver con Holland. No se sabe muy bien cómo, pero el tráiler de la nueva película del Hombre Araña se ha filtrado a través de las redes sociales. Alguien grabó con un móvil una previsualización del esperado avance y lo compartió en sus cuentas, lo que rápidamente se hizo viral. El actor, en su típico tono desenfadado, quiso dejar claro que él no había tenido nada que ver: «No estáis preparados para esto», escribió en un story de Instagram.

Sony Pictures, la productora, quería mantener en secreto todo lo posible el lanzamiento internacional del tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa, por lo que esta filtración ha escocido enormemente a sus directivos, que rápidamente han lanzado una reclamación de copyright y perseguido todos los vídeos compartidos de la película. Sin embargo, la viralidad ha sido rápida y ya poco pueden hacer.

Yo tratando de ver el tráiler filtrado de spiderman no way home pic.twitter.com/dNmlSSPacR — xros (@_xrosx) August 22, 2021

En el avance (que por derechos de autor no vamos a compartir) se pueden ver, con calidad pésima, algunos de los fragmentos de la película, se confirma el regreso de Electro, el personaje de Jamie Foxx; la presencia del Doctor Extraño de Benedict Cumberbatch y también el retorno del doctor Octopuss de Alfred Molina, así como la presencia protagónica y evidente de Tom Holland. Ni rastro, eso sí, de las teorías que auguran que Tobey Maguire y Andrew Garfield, los anteriores Spider-Man, se reunirían de alguna forma en Sin camino a casa.

El caos generado por esta filtración probablemente adelante los planes de Sony para lanzar su tráiler en condiciones. Así que estad atentos, porque quizás esta misma tarde podamos ver de una vez el avance de Spider-Man: Sin camino a casa, cuyo estreno en cines está programado para el 17 de diciembre.