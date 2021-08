Muere Don Everly a los 84 años, la estrella del rock de The Everly Brothers

El artista estadounidense Isaac Donald Everly, más conocido por su nombre artístico 'Don Everly', falleció el pasado domingo, tal y como ha confirmado la propia familia a través de la cuenta oficial de Instagram de The Everly Brothers, la banda de rock & roll con la que el músico triunfó en la década de los 50 y que le abrió, años más tarde, las puertas del Salón de la Fama.

"Con una gran tristeza lamentamos anunciar hoy el fallecimiento de Isaac Donald Everly. Deja atrás a su esposa Adela, su madre Margaret, sus hijos Venetia, Stacy, Erin & Edan, y sus nietos Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily & Esper", reza el comunicado que ha emitido la banda.

Así, con la defunción de Don The Everly Brothers pone punto y final a su historia después de que, en 2014, el hermano pequeño de Don y único otro componente de la banda, Phil, perdiese la vida a causa de las complicaciones derivadas de una enferemedad pulmonar que padecía desde hacía años.

En cuanto a la muerte de Don este 2021, cuando el artista tenía 84 años, ni desde la cuenta oficial de la banda ni en un comunicado que su familia ha emitid a la prensa de Estados Unidos, se ha recogido la causa de su muerte.

Un icono del rockabilly que influyó en The Beatles

La relevancia de los hermanos Everly en el mundo de la música es gigantesca. Juntos sobre los escenarios desde el año 1952 estos dos rockeros consiguieron convertirse en un icono de la música country y rockabilliy de Estados Unidos y crear un estilo que influyó en bandas tan conocidas como The Beatles, Neil Diamound, Simon & Garfunkel, The Four Seasons y The Beach Boys.

Don y Phil vieron como su fama alcanzaba su techo en 1986, cuando sus nombres fueron incluidos en el entonces recién estrenado salón de la Fama del rock and roll junto a los de artistas tan famosos como Elvis Presley y Chuck Berry.

Unos años más tarde, The Everly Brothers también pasó a engrosar la lista de bandas a las que se las reconoce en el salón de la fama de la música country y fueron galardonados con el premio Grammy Livetime Achievment.

Una familia muy ligada a la música

La familia de Don Everly siempre había estado ligada a la música country. De hecho, su padre, que trabajaba en una mina, decidió mudarse de Kentucky, donde nació Don, a Chicago para continuar con una carrera profesional como guitarrista que justo acababa de empezar.

Finalmente, Den y Phil crecieron en Iowa y allí, ambos tocaron junto a sus padres en directos para la radio y la televisión local y empezaron lo que finalmente se convirtió en una carrera que marcaría la historia de la música y que se cerraría con más de 70 sencillos publicados. Entre ellos, destacan canciones tan conocidas internacionalmente como Bye bye love o All I have to do is dream.