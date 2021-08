Taylor Swift se estrena en TikTok con un vídeo que hace enloquecer a sus fans

Taylor Swift ha llegado a TikTok y lo ha hecho arrasando. La cantante de Love Story estaba tardando en llegar a la plataforma de vídeo. Eso sí, cuando se ha animado a hacerlo lo ha hecho por todo lo alto.

Taylor Swift ha compartido su primer vídeo en TikTok este mismo 23 de agosto. Lo ha hecho rindiendo homenaje a todas las etapas musicales que ha tenido desde 2020. Y es que la artista ha lanzado tres discos: Folklore, Everemor y Fearless (Taylor’s version).

Además, el próximo mes de noviembre, Taylor lanza la regrabación de uno de sus discos más exitosos: Red. El álbum que le catapultó a la fama mundial gracias al sonido pop de temas como Red o We Are Never Ever Getting Back Together saldrá con nuevas canciones y colaboraciones. Y es que la artista sigue luchando por conseguir todos los derechos de sus canciones. Y si Scott Braun no le quiere dar el poder de sus canciones, ella misma se las graba.

Pues bien, en el vídeo que ha compartido Tay en su cuenta de Instagram la vemos emulando las diferentes portadas de los cuatro discos que ha lanzado desde 2020. De este modo, el último corte corresponde a su etapa Red (Taylor’s Version). Por supuesto, la joven se ha puesto los característicos labios rojos que llevó durante toda aquella era.

Perfectayolr en tiktok es otro nivel#swifttok te amo Taylor swift 🤎👸🏼🛐 pic.twitter.com/tMKdE8lV6S — galxticboy (@galxticboy17) August 23, 2021

Un vídeo que está rompiendo

Cuando una de las estrellas del pop más exitosas de la década estrena red social, los fans acuden en masa a ver ese vídeo. Así, el tiktok que ha compartido la cantante suma más de 1.2 millones de reproducciones en su primera hora de vida y la artista tiene 320 mil seguidores y seguidoras. Vamos, toda una proeza.

“Hay muchas cosas en marcha en este momento: El vinilo de Red (Taylor’s version) está en preventa en mi página web y oh, estoy en tiktok, ahora que empiecen los juegos”, ha escrito la cantante junto al post.

Red (Taylor’s Version) sale en todas las plataformas el 19 de noviembre y contará con un total de 30 canciones. Vamos, ocho más que el que grabó hace una década. Tendremos que esperar para escuchar el resultado final. Eso sí, estamos seguros que con su presencia en TikTok la espera será más leve.