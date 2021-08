Kanye West filtra la dirección de la casa de Drake en Instagram

La disputa entre los raperos Kanye West y Drake continúa agravándose y ha sido el americano quien ha dado el último paso hacia la no reconciliación. Tal y como publica la prensa de Estados Unidos el exmarido de Kim Kardashian habría publicado el pasado domingo 22 de agosto, ya de madrugada, una captura de pantalla que mostraba un mapa con la dirección exacta del artista de Canadá.

West, siendo fiel a su estilo personal, publicó únicamente la imagen sin añadir ningún comentario más. Sin embargo, sus seguidores enseguida lo identificaron como el lugar en el que Drake tiene su mansión en Toronto.

Pero al publicación duró muy poco. A los pocos minutos de colgar la dirección de Drake en Instagram Kanye West la eliminó. Eso sí, a varios de los 7,4 millones de seguidores del rapero les dio tiempo a hacer capturas de pantalla y estas no tardaron en circular por todas las redes sociales, así como también lo hizo otra imagen que el estadounidense lanzó en sus redes en la que se puede leer una conversación en un grupo en la que él insistía en que "vive para esto" y amenazaba a su destinatario con que no se iba a recuperar.

Drake responde con una sonrisa

Después de las publicaciones de West llegó la respuesta de Drake. Como siempre, el rapero tampoco le nombró directamente, pero sus seguidores interpretaron que un vídeo que este subió riéndose desde su coche no era más que una respuesta en tono de burla a la violación de su privacidad que había hecho su "enemigo" en el mundo de la música.

Drake laughing at Kanye West for tweeting his address pic.twitter.com/hdN5anSfF9 — DJ Akademiks (@Akademiks) August 23, 2021

La canción que reavivó el fuego de 'Ye'

Aunque la disputa entre Kanye West y Drake viene de largo —de allá por el año 2016, ni más ni menos, cuando empezaron a haber rumores de que el canadiense podría estar saliendo con la exnovia de West, Amber Rose—, esta se ha agravado este verano con el lanzamiento de la canción Betrayal de Trippie Red en la que Drake colabora.

Trippie Redd – Betrayal Feat. Drake (Official Audio)

En ella, el Hold on, we're going home, lanza un verso que parece haber molestado a West. En él dice lo siguiente: “Todos esos tontos con los que tengo bronca y apenas conozco / Cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro (agotados) / Ye no va a cambiar una mierda en mi vida, está grabado en piedra".

A Kanye West se le conoce como Ye, y en el momento de la grabación de esta canción el artista tenía 44 años, por lo que no es de extrañar que, después de escucharla este se sintiese aludido por las palabras de Drake.