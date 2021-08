Las estrellas surcoreanas Joy, de Red Velvet, y Crush son pareja

Los amantes de la música surcoreana están viviendo una fantasía desde que el cantante Crush y Joy, integrante de la banda de k-pop Red Velvet, han confirmado que son pareja.

Los encargados de hacer pública la noticia fueron sus respectivas agencias, tras varias semanas de rumores sobre el idilio. "Tenían una relación senior-junior, pero recientemente comenzaron a salir con buenos sentimientos el uno hacia el otro”, publicaron causando un revuelo entre sus fans.

Y al parecer, la historia empezó cuando él invitó a la joven a colaborar con el tema 'Mayday', que ambos estrenaron el mes de mayo de 2020. Tras el trabajo, los dos siguieron en contacto y fueron conociéndose más allá de lo profesional.

¿Quiénes son cada uno?

Park Soo-young, más conocida como Joy, tiene 24 años y desde 2014 forma parte de Red Velvet, grupo con el que ha cosechado éxitos y con el que actualmente promociona 'Queendom', cuyo sencillo homónimo ya cuenta con más de 50 millones de visitas en YouTube.

Además, ha actuado en series de televisión como The Liar and His Lover, The Great Seducer y Only One Person.

En cuanto a Crush, lleva alejado un tiempo de los escenarios a causa del servicio militar que ha ejercido desde el pasado 12 de noviembre. Razón por la que no ha habido música nueva por su parte desde hace ya algunos meses.