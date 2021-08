Blanca Romero reacciona a los sensuales posados veraniegos de su hija Lucía Rivera

“Soy libre 🏖”. Con esta declaración de intenciones Lucía Rivera daba comienzo a un fin de semana en Mallorca donde el topless y los bikinis han sido los protagonistas y es que la modelo no ha dudado en compartir un aluvión de posados que ha ido comentando, uno a uno, su madre, Blanca Romero.

Muchos corazones para su hija que es consciente del cuerpo que tiene y no tiene problemas en mostrarlo. Con un sombrero como complemento, nos ha regalado una buena colección de fotografías que dejan clara cuál es su profesión.

No es de extrañar que su progenitora haya llenado los comentarios de corazones que demuestran lo orgullosa que está de su hija mayor que ha ido combinando distintos posados en bikini con otros topless más sensuales que han incendiado las redes.

Lucía ha estado el finde rodeada de amigos, descansando, disfrutando y de ahí que no dudara en escribir “la niña feliz”. Y como para no estarlo. Sería raro verla quejarse mientras la vemos navegar en yate.

Paseos con banda sonora

Se la puede ver relajada con banda sonora incluida. Intentaba cantar Flaca de Andrés Calamaro. De hecho, no ha dudado en reproducir en sus redes un fragmento de la letra de esta canción: “Entre el no me olvides. Me dejes nuestros abriles olvidados. En el fondo del placard. Del cuarto de invitados… 🤍”.

Y decimos lo de ‘intentaba’, porque estaba claro que no tenía dominada la canción. Eso mismo es lo que ha comprobado su padre, Cayetano Rivera, que no ha dudado en preguntarle: “Qué?? No te sabes la letra, no..? 😅😅😅 🙈😜”.

“Todo bien por aquí 🐠 🤍”, insistía hace unas horas, de nuevo, con otra buena cantidad de fotos de ella en bikini metida dentro del agua. Como para no estarlo. Que disfrute ella que puede y que deje constancia de las maravillas de nuestras islas que tanto están sufriendo la pandemia.

Del que no ha publicado ninguna foto en esta visita a Baleares ha sido de Alejandro Sáez Novales, el CEO de eGoGames con el que le vimos de escapada por Cádiz y que muchos ya consideran su nuevo amor.

Del que sí ha publicado una foto es de Jorge Bengoechea, uno de los varios amigos con los que está compartiendo estos días y que no duda en darle un cariñoso beso en la cabeza que deja evidencia de la complicidad que hay entre ellos.

¡Viva el verano!