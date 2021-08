Instagram dice adiós al ‘swipe up’ o ‘desliza’

Las plataformas están en continuo cambio. No solo Twitter ha implantado múltiples novedades (algunas de ellas con éxito y otras, con menos). Instagram se sube al carro y se prepara para un nuevo cambio al que quizás cueste adaptarse.

El swipe up o desliza de los Instagram Stories desaparecerá a partir del 30 de agosto. Así lo desvela The Verge, que asegura que la plataforma comenzó a hacer diversas pruebas durante el mes de junio. Pero no creas que esta opción desaparecerá por completo, pues solo cambiará en su forma de mostrarlo y crearlo.

En su lugar, se añadirá un sticker en la pantalla de elementos para incluir en los Instagram Stories que redirigirá al link correspondiente. De este modo, la compañía pretende "agilizar la experiencia de creación de historias" y ofrecer un control más creativo.

Adiós al SWIPE UP!



Instagram quitará la opción de deslizar para entrar a un link, ahora será por medio de un sticker. pic.twitter.com/jR6XPJijwK — Pato González 🦆 (@patog7) August 23, 2021

Vishal Shah, ex jefe de producto de Instagram, contó a The Verge que los stickers (o pegatinas) encajan mejor con la manera en que la gente usa la plataforma. De este modo, además, los usuarios pueden responder a los Stories que contienen este sticker, a diferencia que los que añadían el swipe up.

Lo cierto es que aún hay esperanzas de que esta opción se acabe añadiendo para los usuarios que no tienen privilegios, como son las cuentas verificadas. Hasta ahora, solo ellas podían incluir un link a su historia. No obstante, de momento esta opción va a seguir disponible para estas cuentas, aunque "están evaluando" su implementación en el resto de usuarios.

