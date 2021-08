Barry Keoghan, actor de ‘Eternals’ y ‘Chernobyl’, hospitalizado tras recibir una brutal paliza

No se saben muy bien los pormenores del suceso, pero según han confirmado medios de comunicación como TMZ o Europa Press, el actor Barry Keoghan, conocido por sus trabajos en películas como Dunkerque y El sacrificio de un ciervo sagrado o la serie Chernobyl, ha sufrido una brutal agresión física mientras caminaba por las calles de Dublín, en Irlanda, que lo ha obligado a ser ingresado en un hospital.

Keoghan, de 28 años, había ido a un pub irlandés cerca del establecimiento en el que estaba alojado, se había hecho alguna fotografía con sus fans y poco después, nadie sabe muy bien por qué, alguien lo encontró tirado en el suelo, con el rostro apaleado y algunos cortes. Barry Keoghan había sido víctima de una paliza. ¿Los motivos? No se sabe. Y, de hecho, según confirman fuentes cercanas al actor al medio TMZ, él mismo no tiene intención de presentar una denuncia.

Según informan diarios irlandeses, Keoghan fue visto caminando por las calles de la ciudad y dijo que «iba a ver a varias personas con las que hizo migas cuando estaba en el extranjero». Poco después, hacia las 3 de la madrugada, una ambulancia transportaba al intérprete al hospital. Todo apunta a que está fuera de peligro y en proceso de recuperación, pero no se sabe si las heridas podrían dejarle cicatrices que después puedan poner en peligro alguno de sus papeles profesionales.

Eternals de Marvel Studios | Tráiler Oficial en español | HD

Porque, de momento, Barry Keoghan tiene bastantes proyectos entre manos. De entrada, tiene pendiente de estrenar Eternals para Marvel, donde interpreta al superhéroe Druig, uno de los Eternos, y allí compartirá pantalla con Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden. También figura en el reparto de The Green Knight de David Lowery, donde encabeza el casting junto al actor Dev Patel (Slumdog Millionaire), y aún no ha lanzado la miniserie de televisión bélica de Apple Masters of the Air.