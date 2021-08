Rita Ora, Sofía Reyes y Reik, unidos en la misma canción: así suena ‘Seaside’

Hace ya dos veranos, Sofía Reyes y Rita Ora junto con Anitta mandaban todo lo negativo a la tumba en R.I.P. Fue sin duda una de las colaboraciones musicales más relevantes del año 2019, y ahora las dos primeras de ellas le han encontrado una justa sucedánea.

Porque la mexicana y la británica nacida en Pristina (Kosovo) vuelven a unir fuerzas en una nueva canción. Rita Ora y Sofía Reyes se han aliado en el que se va a convertir seguro en el tema perfecto para despedir el verano de 2021 a orillas del mar. Una manera de aprovechar esta época del año hasta su último suspiro y cerrarla por todo lo alto.

Junto a ellas, otros aliados de lujo. El trío Reik, formado por compatriotas de Sofía, se apunta también a cantar en una canción que llevará por nombre Seaside y que será nuestra desde este mismo viernes 27 de agosto. Todos ellos han compartido en sus redes sociales un primer fragmento para que conozcamos desde ya cómo va a sonar la colaboración, aunque no tendremos que esperar muchos más días para escucharla al completo.

Diane Warren, la compositora al frente de este proyecto

Pero hay un cuarto nombre detrás de esta explosiva alianza, y probablemente sea el más importante en su creación. Se trata de Diane Warren, una veterana compositora estadounidense que lleva creado música para multitud de artistas desde la década de 1980.

De hecho, suyos son algunos de los grandes éxitos que aparecieron en la década dorada de la música, como el clásico Rhythm Of The Night de DeBarge, o el Nothing's Gonna Stop Us Now de Starship y Albert Hammond. Entre sus obras más premiadas se incluyen también canciones interpretadas por Celine Dion, Aerosmith, LeAnn Rimes o Toni Braxton.

Y como tantos otros compositores, ella también se ha animado recientemente a lanzar su propia música y colaborar con más grandes artistas. Desde su debut en 2016 junto a Leona Lewis, ha lanzado otras dos canciones para las que ha contado con músicos como Carlos Santana o G-Eazy, y coincidiendo con este nuevo tema con Rita Ora, Sofía Reyes y Reik lanzará también su primer álbum propio: Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1.

Si hay algo que nos demuestra Warren con este gesto, es que nunca es tarde para empezar algo nuevo en la música. Especialmente cuando una persona lleva tantas décadas haciendo lo mismo y busca un reconocimiento más amplio y, desde luego, totalmente merecido. ¡Tenemos muchísimas ganas de escuchar Seaside!