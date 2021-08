Doja Cat será la presentadora de los VMAs 2021 y se suma a nuevas confirmaciones

Ya sabemos quién será la encargada de pilotar la gala de los MTV VMAs de este año 2021. Y no podía ser otra: Doja Cat. La autora de éxitos como Say so o Kiss me more se alza como una de las artistas más relevantes a nivel mundial a lo largo del último año, colándose continuamente entre lxs músicos más escuchados día tras día. Pero este no será el único papel que la cantante desempeñe en la gran noche de los vídeos musicales.

La artista cuyo nombre real es Amala Ratna hará triplete en los VMAs. Además de presentar, está nominada a multitud de categorías, entre las que se encuentran los premios a Mejor artista del año o Mejor colaboración por su tema junto a SZA. Y, por supuesto, con su presencia sobre el escenario del Barclays Center de Nueva York tampoco podía faltar una gran actuación donde cantará todos sus temas más conocidos y quién sabe si alguna que otra sorpresa.

La propia Doja ha sido la primera en celebrar la noticia a través de sus redes sociales, donde posee un nombre en su perfil que parecía premonitorio de su reacción: "yeeeeeees". Lo que es seguro es que ella tampoco se esperaba la decisión de MTV sobre quién debía presentar una de sus ceremonias más prestigiosas de cada año, ya que al vídeo con el anuncio más esperado le acompaña un "wowowowowowow" y un emoji en el que a Doja, literalmente, le explota la cabeza.

Nuevas actuaciones confirmadas

Esta noticia ha llegado junto con 4 confirmaciones más de artistas que estarán sobre el escenario esa noche del domingo 12 de septiembre en Nueva York, y de la que podremos disfrutar desde España en la madrugada del 12 al 13 del mismo mes. Doja Cat ha sido la primera confirmada de esta nueva tanda para actuar en los VMAs 2021, en un momento en el que la artista sigue rompiendo récords con su álbum Planet Her y temas como Kiss me more con SZA o su unión a The Weeknd en You Right.

Junto a ella hemos conocido que Chloe Bailey se suma también a ese elenco de artistas. Conocida como Chlöe a secas, la hermana mayor de Halle Bailey, junto a la que crea música en el dúo Chloe x Halle, casualmente ganó una gran notoriedad el pasado año 2020 como parte del remix de su tema Do It donde la invitada estelar fue Doja Cat.

Otro que no podía faltar en los VMAs es Shawn Mendes. El canadiense acaba de estrenar un vídeo espectacular rodado en Mallorca, dentro de nuestras fronteras, y aunque no ha llegado a tiempo para aspirar a un premio por esa pieza sí que podremos disfrutar de su actuación en directo. Además está nominado a Mejor Pop por su canción Wonder, que da título a su más reciente álbum de estudio.

Y para cerrar esta tanda, un dúo que sabe crear magia sobre un escenario como pocxs. Tyler y Josh, las almas que dan vida a Twenty One Pilots, se convierten en nuevos confirmados para los premios de MTV y donde defenderán las canciones más exitosas de su último disco Scaled and Icy.

Recuerda que puedes echar un vistazo a todas las categorías con lxs artistas y grupos que aspiran a cada premio. Entre ellos, cómo no, se encuentran algunos de los nombres más destacados en la música durante este último año, que incluyen a Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Ariana Grande, Cardi B o Taylor Swift. ¡Mucho girl power en esta edición de los VMAs!