Pignoise: “Nos decían que jamás íbamos a sonar en la radio ni a vender discos”

Los chicos de Pignoise llevan veinte años subidos a los escenarios. El grupo madrileño marcó a toda una generación gracias a sus pegadizas canciones de pop rock que calaron hondo en los corazones de miles de personas. El hecho de que sus canciones pusieran banda sonora a una de las historias de amor más seguidas de la televisión de los 2000’s, la de Lucas y Sara en Los Hombres de Paco, hizo el resto.

Temas cono Nada que perder y Te entiendo forman parte hoy en día de nuestro imaginario. Sobre todo en una era en la que los remakes están de moda y la primera década del 2000 vuelve a ser tendencia.

De este modo, y tras el enorme cariño que han recibido en el último año debido al reencuentro de Los Hombres de Paco, Pignoise ha decidido volver a la música. Y lo han hecho con toda su esencia con su nuevo tema Una Sensación.

Para hablar sobre esta nueva etapa y todo lo que están viviendo, en LOS40 charlamos con ellos sobre sus 20 años encima de los escenarios.

“Siempre fuimos un trío, la verdad. Siempre fuimos nosotros tres. Es verdad que durante un disco estuvo un amigo mío tocando con nosotros y después abandonó el grupo. Nosotros empezamos los tres y aquí estamos los tres”, recuerda Pablo Alonso.

Álvaro Benito recuerda que no tenían ni idea de cómo funcionaba la industria cuando empezaron: “Nadie nos dijo cómo iba esto. Si hubiésemos sido conscientes de lo difícil que es, quizá nunca hubiésemos llegado. A nosotros nos decían que jamás íbamos a sonar en la radio ni vender discos en todas las discográficas que llamábamos a las puertas”. Pero las cosas cambiaron y “curiosamente” se hicieron mainstream, recuerda el vocalista.

Recuerdos que nunca se olvidan

Entre sus mejores recuerdos se encuentra el del primer disco de oro que ganaron. También el primer número 1 de LOS40: “Íbamos escuchándolo en a furgoneta y pusimos Del 40 al 1 con Tony Aguilar. Fue increíble cuando lo escuchamos. Fue un subidón”. Ahora, los chicos suenan con Una Sensación de nuevo en lista.

“Aquí ha gustado mucho el pop rock nacional en todas sus diferentes facetas. Ahora ha desaparecido. Ha evolucionado hacia el indie. Yo creo que el nuevo pop rock ha ido hacia eso”, dice Álvaro. “Lo que ahora se escucha más es lo latino. Yo personalmente no me he metido en ese mundo. Me he quedado en mi burbuja musical. Estoy abierto a que me guste todo, pero es cierto que echo de menos que haya más bandas”, asegura el artista.

