¿Quién es Tokischa? 10 curiosidades sobre la cantante que ha conquistado a Rosalía

Si sigues la actualidad musical es muy probable que durante las últimas semana hayas oído hablar mucho más de Tokischa, una artista urbana de origen dominicano que cada vez suena con más fuerza en el panorama internacional. Tanto, que hace unos días estrenó Perra, su canción junto a J Balvin de la que muy pronto tendremos el videoclip pero, por si eso no fuera suficiente, Tokischa ha sido elegida por Rosalía para su próxima y esperadísima colaboración.

Joven, empoderada, descarada, atrevida, sin pelos en la lengua y con un estilo propio que no deja indiferente a nadie, Tokischa pertenece a una nueva generación de artistas femeninas que ha roto totalmente con las anteriores y que no temen explorar nuevos terrenos artísticos ni, por supuesto, meterse en polémicas.

Con el trap, el rap, el reguetón y el dembow por bandera, Tokischa no sigue reglas, tampoco las marcadas por los estereotipos de género.

En cuanto a su colaboración con Rosalía, la catalana ha compartido ya algunas imágenes de Linda, que así es como se llamará y todo apunta a que será un éxito absoluto, muy bailable y en el que ambas cantantes fusionen sus estilos a la perfección. Y es que, la catalana solo tiene palabras buenas hacia su nueva compañera sobre la que dijo en una entrevista reciente: "Tokisha es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente y Tokischa es una mujer que va romper heavy solo por el mensaje que ella tiene, por lo ella representa.

10 cosas para conocer a Tokisha

1. Datos personales

Se llama Tokischa Altagracia Peralta y nació en 1996 en República Dominicana, aunque muchos la conocen también por su apodo, María Juana, el cual le pusieron por fumar marihuana desde joven.

2. Canciones más conocidas

Tukuntaso o Desacato Escolar, son algunos de sus temas más populares, aunque Tokischa también destaca mucho por sus freestyles. Uno de sus últimos lanzamientos, MALA, se ha convertido en una de las canciones urbanas del momento que ha conquistado hasta a artistas como Lunay.

Nino Freestyle x Tokischa - MALA (Video Oficial)

3. Compromiso LGTBIQ+

Los estereotipos impuestos no van con Tokischa, ni en lo musical ni en lo personal. Reafirmó su compromiso con la comunidad LGTBI+ al considerarse abiertamente mujer bisexual.

4. Empoderamiento femenino

Revolucionaria y con la igualdad por bandera, Tokischa piensa que el momento de las mujeres ha llegado y por eso, muchas de sus canciones reflejan que el género femenino hace lo que quiere, cuándo y cómo prefiera. Y punto.

5. Tokischa tiene Only Fans

Only Fans ha sido uno de los grandes focos de atención de los últimos meses dentro del panorama digital (con respeto a TikTok). La plataforma de contenido para adultos cuenta con algún que otro rostro conocido que gana dinero mostrando fotos sensuales y algo más picantes de lo que otras redes sociales permiten. Pues bien, Tokischa tiene su propia cuenta y ningún pudor en hablar sobre el tema.

6. Su sonada polémica por unas fotos rezando

Todo comenzó por unas fotos que Tokischa se hizo vestida de forma sugerente y provocativa mientras rezaba en el altar de la Virgen de la Altagracia en Jarabacoa, en República Dominicana. Unas imágenes que corrieron como la pólvora en dicho país y que pusieron a la cantante en el punto de mira.

"Yo no conozco lo suficiente este país, entiendo que cada país tiene sus leyes, que cada cultura es distinta, pues ante todo respeto, pero si me preguntas a mí personalmente yo te diría que cuando veo esas imágenes me parecen bonitas, no me parecen que tengan nada de malo”, dijo Rosalía cuando le preguntaron por esta polémica. Ante tal revuelo, la propia Tokischa ha pedido disculpas de forma pública a cualquiera que haya podido ofender.

7. Más polémica: su canción Desacato Escolar

La controversia generada por este videoclip fue tal (la letra tampoco se queda atrás) que YouTube llegó a retirarlo de su plataforma. En él se puede ver a la cantante como una alumna más de un instituto viajando en un autobús escolar que se convierte en la fiesta más desmadrada que jamás te hayas podido imaginar. Aunque no gustó a todo el mundo, es uno de sus temas más conocidos y, siendo honestos, a la Generación Z le encanta.

8. Tokischa: sus colaboraciones

Además de con J Balvin y Rosalía, que no es poco, Tokischa ha colaborado con otros artistas urbanos como Secreto el Famoso Biberón, Eladio Carrión, Farina o Nino Freestyle.

9. Sin complejos

Se muestra tal y como es y los complejos no van con ella.

10. Las uñas al más puro estilo Aute Cuture

Como bien cantaban Rosalía en Aute Cuture, todo apunta a que las uñas kilométricas y con diseños excéntricos son el arma de empoderamiento femenino estrella en la estética de nuestro tiempo. Una tendencia que siguen otras muchas artistas como Cardi B o Bad Gyal.