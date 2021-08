Tequila: ‘Dime que me quieres’, la consolidación de un grupo pionero con “una pequeña falla mental”

"Cuando empezamos a sonar en Los 40 Principales, Tequila era el único grupo de rock español que sonaba... por entonces, todo era melódico, lo que se llevaba en ese momento era música melódica: Ángela Carrasco, Pablo Abraira, Camilo Sesto”. Así explicaba Alejo Stivel el fenómeno Tequila.

Para Ariel Rot, el ‘boom’ se produjo porque “estábamos en el sitio indicado y en el momento indicado”. Durante todo el mes de Agosto de 1980, Tequila no solo estuvo en el sitio y en el momento indicados, sino que superó su propio récord cuando la contagiosa e intergeneracional Dime que me quieres permaneció en el nº1 de LOS40 durante cinco semanas consecutivas.

Un fenómeno “alucinante” y una “pequeña falla mental”

Cuando en 1980 vio la luz Dime que me quieres, Tequila ya era un fenómeno. Y eso que solo habían transcurrido dos años desde su debut en 1978 con Matrícula de honor y un año desde el segundo, Rock and Roll (1979). Ya por entonces, los argentinos Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot (guitarra) y los españoles (los tres ya fallecidos) Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajo) y Manolo Iglesias (batería) vivían en la carretera y disfrutaban las ‘mieles’ del 'rock and roll way of life': dinero, chicas, drogas… Rock and Roll en la plaza de pueblo, Necesito un trago, Quiero besarte o Me vuelvo loco, habían contribuido a la fiebre imparable de la ‘Tequilamanía’.

Todo había sucedido muy rápido y casi de la noche a la mañana. Ariel Rot recordaba aquel momento en LOS40 y lo definía como “mágico”: “Solo hay tres o cuatro momentos en la vida en los que puedes decir, ‘levité’. Entonces pensaba ‘estoy en Tequila, salgo a la calle y salgo a tocar con mis amigos, me lo paso bien y todo lo que soñé y admiré, el rock and roll, de repente se me está dando y yo estoy ocupando ese lugar, casi de un año para otro’. Era muy alucinante”.

Tequila - Dime Que Me Quieres

Alejo Stivel también estaba alucinado con el ‘boom’ del grupo, si bien reconoce que todos ellos tenían una “pequeña falla mental”. Lo declaraba en una entrevista para LOS40: “Por un lado, estábamos alucinados como cualquiera al que le pase eso a esa edad, pero teníamos una pequeña falla mental y es que estábamos convencidos de que eso iba a ocurrir… lo dábamos por hecho. Yo lo pienso ahora y era medio ridícula esa actitud porque éramos chavales de 17 años y ya estábamos convencidos de que éramos estrellas del rock cuando no nos conocía nadie”

Rumbo a Londres con un millón de pesetas en metálico

Cuando llegó Viva! Tequila! (1980) los hispano-argentinos ya habían alcanzado cotas de popularidad inimaginables y se habían convertido en estrellas del rock. Su tercer disco fue también el primero que grababan fuera de España. Cogieron un vuelo a Londres, se desplazaron a los estudios Central Recorder y trabajaron con el productor británico Peter McNamee. Cuenta la revista Efe Eme que Zafiro les entregó en metálico lo que costaba la grabación, en torno a un millón de las antiguas pesetas. Entre los cinco se repartieron el dinero y lo escondieron para que no lo descubrieran en la aduana. Cuando aterrizaron en la capital inglesa, se lo entregaron a McNamme.

A pesar de lo artesanal de la grabación, el sonido de Viva! Tequila! convenció al grupo. El repertorio (10 canciones) no tiene desperdicio: Que el tiempo no te cambie, Mira a esa chica, No llores, o el mayor éxito del álbum, Dime que me quieres. Igualmente, destaca el diseño artístico de la portada, obra del argentino Juan Gatti (conocido por sus carteles para las películas de Almodóvar) con fotografías de Javier Vallhonrat. El LP se lanzó en diferentes colores: blanco, amarillo, naranja. Ideal para coleccionistas.

Portada de Viva Tequila! / Tequila

El riff de Dime que me quieres

Dime que me quieres es el tema que cierra el disco: la sexta canción de la Cara B del vinilo. La composición de Stivel y Rot contiene uno de los riffs de guitarra más populares del rock español. Tanto es así que en una lista publicada por la revista Rolling Stone en 2011 con los '25 riffs míticos del rock español', figuraba el clásico de Tequila en el puesto nº 17. Al parecer, Ariel lo compuso cuando estaba en la cama y se recuperaba de una hepatitis. Por cierto, el nº1 era para Radio Futura con Escuela de calor.

De Dime que me quieres, Tequila grabó una versión en inglés llamada Baby, gonna get it. Al parecer, un sello nipón se interesó por el grupo y ellos aceptaron grabar un LP con algunos de sus éxitos en inglés. También se llamó Viva! Tequila! (1981), aunque no tenía nada que ver con que se publicó en España. Apenas despacharon 10.000 copias. Y así terminó el periplo japonés de Tequila.

Tequila y El Gran Musical

En Junio de 1980, Tequila presentó en directo Dime que me quieres en El Gran Musical, presentado entonces por Pepe Cañaveras. Fue la canción elegida por el quinteto para abrir su concierto en la Discoteca Consulado de Madrid. Años después, Ariel Rot confesaba cuáles eran sus mejores recuerdos de LOS40: “Los conciertos de los domingos por la mañana, eran magníficos”.

Por su parte, Stivel destacaba: “Llegué a España en el año ’76 y tampoco me compré una radio el día que llegué con lo cual conocí a Los 40 Principales cuando empecé a sonar en LOS40, casi te diría que tocar en el Gran Musical es mi primer recuerdo”.

Récord de permanencia en el Nº1 LOS40

La tercera canción de Tequila que llegó al nº1 de LOS40, después de Necesito un trago en 1978 y de Me vuelvo loco en 1979, fue Dime que me quieres. El single de Viva! Tequila llegó al primer puesto el 9 de Agosto de 1980 y permaneció en lo más alto durante cinco semanas consecutivas. Es la canción de Tequila que más tiempo se mantuvo en el nº1 y batió el récord logrado por Me vuelvo loco, que ostentó la primera posición a lo largo de cuatro semanas.

En 1981 Salta!! se convirtió en su cuarto y último nº1 en LOS40