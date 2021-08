Jesús Calleja, sobre cómo conoció a su hijo: “No hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí”

Jesús Calleja es uno de los aventureros más conocidos de nuestro país. El leonés ha recorrido todo el mundo, completando todo tipo de desafíos y enseñándolos a cámara. De hecho, pocos famosos se resisten a viajar con él en Planeta Calleja. ¡Y no nos extraña! Y es que, además de un gran explorador es una gran persona.

Ahora, en una entrevista para la revista Semana, ha querido compartir un episodio de su vida muy emotivo: la historia de su hijo Ganesh. El aventurero lo conoció durante un viaje a Nepal. En aquel momento el niño estaba enfermo de tuberculosis y Jesús le salvó la vida.

“Tenía una vida que no te voy a describir. No hubiera sobrevivido si no hubiese sido por mí”, reconoce Jesús. Y es que tras el viaje decidió adoptarlo. Desde aquel momento, padre e hijo están muy unidos. “Se ha convertido en mi mano derecha”, reconoce en la entrevista. Además, el rostro de Cuatro ha querido dejar claro que ahora mismo cuida Ganesh más de él que viceversa.

De hecho, hoy en día, Jesús y Ganesh trabajan juntos. El presentador también ha contado cómo ha criado a su hijo: “La libertad y la comprensión son la bandera de mi vida. Yo no tengo que darle ninguna instrucción a mi hijo”.

Un amor inmenso hacia sus hijos

El presentador, que conoció a su hijo en un viaje a Nepal, se ha abierto en canal y ha compartido el profundo amor que siente por él: “Los hijos son los que tienes naturalmente y los que también, por avatares de la vida, acaban convirtiéndose en tus hijos. No tengo un hijo biológico, pero lo que siento por este chaval es inmenso”.

Tras adoptar a Ganesh, Jesús decidió adoptar a dos personas más. Se trataba del amigo de Ganesh y de la hermana de este. De hecho, el presentador confesó en Mi casa es la tuya lo que pasó: “Cuando acabó la escuela, lo apunté a formación profesional y le dije lo típico que he visto en la televisión: 'Si apruebas todas te compro una moto'. Sacó matrícula de honor, pero me dijo que lo que quería era que rescatara a su mejor amigo que también estaba enfermo y se iba a morir".

En ese mismo programa, Ganesh apareció y habló de su padre: Yo he tenido suerte de conocer a Jesús, no tengo como agradecerle".

A día de hoy, sus tres hijos están casados y Jesús es abuelo de tres niños, tal y como confesó en aquel programa.