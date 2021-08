Miguel ángel Silvestre comparte un vídeo de su entrenamiento presumiendo de músculos y desvelando su método

Miguel Ángel Silvestre se encuentra en Ibiza y aunque es una isla muy dada a la fiesta, más en verano, lo cierto es que a él no le impide seguir con sus rutinas, sobre todo si tienen que ver con el ejercicio físico. El actor ha compartido un vídeo en el que podemos verle entrenar, sin camiseta y presumiendo de musculatura.

“Anoche no saliste?🙄”, le preguntaba Bibiana Fernández incrédula con esas imágenes que le muestran de buena mañana dándolo todo en el gimnasio del hotel en el que está alojado. Muchos le explicaban que el vídeo estaría grabado en otro momento, pero con Miguel Ángel Silvestre nunca se sabe.

Lo que está claro es que está disfrutando del verano. Ya le hemos visto en varios hoteles de Islas Baleares. Hace un par de semana ya dejaba caer que estas vacaciones han dado mucho de sí cuando publicaba una foto junto a su madre. “Nos vamos a contar las aventuras del verano. Los dos estamos solteros y hay muuuucho que contar! My best date/mi mejor cita Mama. 💥🌹”, aseguraba.

Rutina de ejercicios

Pero como decíamos, tanta diversión no le quita de sus obligaciones, que no hay que perder la forma y su cuerpo no se mantiene solo y menos en vacaciones. Ha desvelado que sigue el entrenamiento de Método8, un lugar de entrenamiento de Castellón, su ciudad de origen.

Se trata de un método innovador apoyado en la ciencia y el conocimiento. “Utilizando nuestro propio cuerpo, material adicional y las posibilidades que nos ofrece el espacio abierto, planificamos y periodizamos el entrenamiento para que logres optimizar tu rendimiento y tu tiempo”, explican desde su página web.

Un método que se basa en ocho puntos esenciales que siempre tienen en cuenta en sus entrenamientos.

1. Mejora de la autoestima

2. Sensación de bienestar

3. Libertad

4. Crecimiento personal

5. Conocimiento científico

6. Planificación del entrenamiento

7. Adaptación a las cargas de entrenamiento

8. Mejora del rendimiento

“No importa si no haces el mejor entrenamiento por falta de tiempo. Lo que importa es que hagas un buen entrenamiento siempre que tengas tiempo”. Este es el lema que siguen en Método8. Y parece que Miguel Ángel Silvestre ha encontrado ese tiempo y está haciéndolo bien.

Y vistos los resultados, si es el método que ha seguido desde hace tiempo, está claro que funciona.